La relación de Claudia Martínez y Mario González ha vuelto a ponerse en el ojo mediático después de un polémico vídeo que ha dado mucho de qué hablar. Ahora, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara en qué punto se encuentran tras el directo en el que hablaron de Javi Redondo . Un contenido en sus redes sociales que ha provocado mucho revuelto. ¡Dale al play y no te lo pierdas en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

Los recién estrenados padres hacían un directo en el que Mario, en un momento dado, salía en defensa de Javi generando una reacción muy directa en Claudia, quien no dudaba en recordar el daño que el jugador de pádel le había hecho en el pasado. Como ha recogido 'En todas las salsas', este cruce de declaraciones y el tono “seco” del exconcursante de ‘Supervivientes’ ha vuelto a desatar una ola de rumores de una posible crisis entre ellos: “Decían que él estaba un poco harto de Claudia”.

Por ello, Asier Montaño se ha puesto manos a la obra y ha acudido a la propia Claudia para saber cuál es el estado real de su relación, especialmente después de lo que ha ocurrido recientemente: “He hablado con ella”. El colaborador de ‘En todas las salsas’, además, asegura tajantemente: “Cuando han tenido crisis, han hablado con transparencia siempre”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado en Mediaset Infinity!

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