Laura Ulldemolins y Borja Rus están viviendo uno de los mejores momentos de su relación y pueden decir que han superado la crisis que han atravesado . Ahora que están más enamorados que nunca, los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ cuentan los detalles sobre su boda , en exclusiva, para ‘Con vista a’ . Los influencers no han tenido ningún reparo en desvelar nada y hablan del vestido, el lugar y el régimen matrimonial . ¡Descúbrelo, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

La relación de la catalana y el sevillano ha pasado por muchos altibajos, pero ahora que han conseguido encontrar el equilibrio no pueden esperar a dar el siguiente paso. La pareja tiene las cosas muy claras y ha querido sincerarse sobre su futuro juntos. Ahora que se han acercado como nunca a su fe por Dios, los influencers desvelan si van a darse el ‘sí, quiero’ en la iglesia o no: “Me siento más unido a ella que nunca”.

“Lo tengo claro, me quiero casar con Borja y estoy muy ilusionada”, asegura tajantemente Laura y añade: “Me quiero entregar a nuestra relación”. Además, los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ han confesado todas las características que va a tener su enlace: “Quiero que sea un bodorrio”.

La creadora de contenido ha explicado cómo quiere que sea su vestido de novia y reflexiona sobre el que llevó a su boda en el reality. Además, la catalana y el sevillano han desvelado el tipo de régimen matrimonial en el que van a casarse.

Laura y Borja confiesan la importante decisión que han tomado antes de su boda