Gerard Arias confiesa lo que ha sentido por Mar Ruiz al conocerla

Ha llegado un esperado momento tras la polémica que se generó alrededor de Gerard Arias y Mar Ruiz después de que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegurase que la influencer le parecía guapa. Ahora, el de Tomelloso confiesa lo que ha sentido por la mallorquina al conocerla y desvela si ha habido algún tipo de tonteo entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo , para Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido se han visto por primera vez ya que, ahora, se han convertido en vecinos. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha ido a la casa de Leila León, pareja de su amigo íntimo, David Vaquero, donde ha coincidido con Mar. Una primera vez que han compartido a través del canal de mtmad de la influencer, ‘Muy yo’.

“La primera toma de contacto que tuve fue que dijiste que nunca tendrías nada conmigo”, comienza bromeando el exconcursante de ‘Supervivientes’. Gerard Arias ha querido explicar cómo vivió toda la polémica en la que se vio envuelto y ha aclarado con la mallorquina todo lo que pasó: “Nunca he dicho que seas malo”.

Ahora que se han visto las caras, por primera vez, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre sus sentimientos por Mar Ruiz. El creador de contenido asegura que le da igual lo que diga la gente y desvela si ve posibilidad de tener algo con ella. Además, confiesa si han tonteado y aclara el motivo por el que no la saludó cuando se encontraron en un evento.

El origen de la polémica de Gerard y Mar y sus indirectas con Christian

El influencer acudía al plató de ‘En todas las salsas’ y no tenía ningún problema a la hora de reconocer que Mar Ruiz le parecía la más guapa de su edición. Todo ello generó una potente controversia que acabó con un cruce de indirectas entre Gerard Arias y Christian, expareja de la influencer, algo por lo que finalmente la tercera implicada terminó pronunciándose tajantemente.

Ahora, se han visto cara a cara y no han dudado en decir lo que piensan el uno del otro. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido este esperado momento!

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