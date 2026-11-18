A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones
Buscar
Home
Guía TV
Directo
Energy
El canal de las series internacionales de intriga, acción e investigación... ¡sin olvidar tu cita deportiva diaria!
Ver directo
SIGUE EL DIRECTO
Mentes Criminales
19:30-20:10
A continuación
C.s.i. Las Vegas
20:10-21:10
C.s.i. Las Vegas
21:10-21:55
Csi: Vegas
21:55-22:50
Csi: Vegas
22:50-23:45
El Chiringuito
23:45-02:25
Jokerbet
02:25-02:40
C.s.i. Las Vegas
02:40-03:25
C.s.i. Las Vegas
03:25-04:10
C.s.i. Las Vegas
04:10-04:50
C.s.i. Las Vegas
04:50-05:30
C.s.i. Las Vegas
05:30-06:10
Miramimusica
06:10-06:30
¡toma Salami!
06:30-06:40
C.s.i. Las Vegas
06:40-07:20
C.s.i. Las Vegas
07:20-08:05
C.s.i. Las Vegas
08:05-08:55
Ncis: Nueva Orleans
08:55-09:45
Ncis: Nueva Orleans
09:45-10:35
Ncis: Nueva Orleans
10:35-11:20
Ncis: Nueva Orleans
11:20-12:20
Ncis: Los ángeles
12:20-13:15
Ncis: Los ángeles
13:15-14:10
Ncis: Los ángeles
14:10-15:05
Ncis: Los ángeles
15:05-15:55
Mentes Criminales
15:55-16:50
Mentes Criminales
16:50-17:45
Mentes Criminales
17:45-18:35
Mentes Criminales
18:35-19:30
Mentes Criminales
19:30-20:15
C.s.i. Miami
20:15-21:15
Series con ADN Energy
Un joven Leroy Jethro Gibbs comienza su carrera como nuevo agente especial en la oficina del NCIS en Camp Pendleton.
Mi lista
NCIS: Origins
Ficción
Viejos amigos se encuentran con nuevos enemigos y las últimas técnicas forenses. Una nueva amenaza ha envuelto las calles de neón de Sin City, y se necesitarán algunas caras conocidas para acabar con ella. ¿Podrán juntos evitar que el perpetrador derribe todo el laboratorio de criminalística de CSI?
Mi lista
CSI Vegas
Ficción
El agente especial Will Trent del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI) fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de las casas de acogida de Atlanta. Sin embargo, a día de hoy, está decidido a utilizar su inimitable agudeza para asegurarse de que a nadie lo abandonan como le hicieron a él. Will Trent cuenta con la tasa de resolución más alta del gabinete.
Mi lista
Will Trent: Agente especial
Ficción
Más series de acción
Bode, un joven recluso, se une a un programa de extinción de incendios en busca de redención y una rebaja en la condena de prisión. Él y otros reclusos trabajan junto a los bomberos de élite para extinguir incendios en toda la región.
Mi lista
Fire Country
Acción
Un equipo especial de la policía se encarga de luchar contra el crimen a lo largo y ancho de las autopistas de Alemania. La carretera se convierte en el escenario donde las fuerzas del orden luchan sin descanso contra la siniestra actividad de multitud de malvados personajes y conductores temerarios que atraviesan el continente europeo.
Mi lista
Alerta Cobra
Acción
Drama policíaco sobre una estafadora y un policía que se enfrentan al complicadísimo desafío de trabajar mano a mano.
Mi lista
Infiltrada
Ficción
La intrépida investigadora privada Alexa Crowe resuelve los crímenes más desconcertantes y al mismo tiempo se enfrenta a las frustraciones de la vida cotidiana.
Mi lista
My life is murder
Ficción
Un grupo terrorista liderado por Jacob Pierce, excapitán de la Legión Francesa, irrumpe en la embajada británica en París. Su objetivo es el ministro de defensa francés, pero su guardaespaldas, Vincent Taleb, y una agente del MI6, Zara Taylor, frustran sus planes. Sin embargo, este asalto no es más que el primer ataque de un plan perfectamente construido que pretende golpear a lo más alto del tejido político y empresarial del país. Vincent y Zara se verán obligados a trabajar juntos en una carrera contrarreloj, cada vez más aislados y con los terroristas siempre un paso por delante de ellos, ¿Serán capaces de salvar París de la venganza de un hombre sin nada que perder?
Mi lista
Objetivo: París
Acción
¿Quién es María? ¿Maria Florio, brillante estilista que vive en Milán desde hace 10 años con su novio fiscal del que espera un hijo o María Corleone, nacida en Palermo en el seno de una familia mafiosa? Un ataque a su padre y la muerte de su hermano gemelo determinarán su elección. Y el precio a pagar será muy alto.
Mi lista
Maria Corleone
Ficción
Dos niños españoles, hijos de un ingeniero de una empresa energética, son secuestrados por un grupo de terroristas islamistas que huyen con sus rehenes adentrándose en el peligroso desierto del Sahel, al sur del Sáhara.
Mi lista
Los Nuestros
Acción
Julie, una asesina a sueldo retirada que vive en Grecia, se reúne con Edward, su hijo que busca respuestas sobre su padre. Pero su peligroso pasado les alcanza y les obliga a huir juntos mientras descubren una oscura conspiración que amenaza su relación.
Mi lista
Asesina a sueldo
Acción
Sonia es una joven inspectora que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, capitaneado por el inspector jefe Santiago Abad, donde deberá ayudar a las familias de aquellos que perdieron a un ser querido en extrañas circunstancias mientras asume su propia pérdida. Tras haber perdido a alguien muy cercano, desaparecido sin dejar rastro, Sonia contará con la ayuda de Rodrigo, Sebas y Azhar para reconfortar a quienes atraviesan situaciones como la que ella misma pasó y todavía no ha superado.
Mi lista
Desaparecidos
Ficción
Ambientada en el conflictivo barrio de Ceuta del mismo nombre, 'El Príncipe' narra una historia de amor y drama que se centra en la corrupción policiaca y en las bandas criminales y de narcotráfico.
Mi lista
El Príncipe
Drama
Bosco Ruiz y Max Vila son dos policías que reciben un extraño caso para resolver: una adolescente ha tenido una visión en la cual encontraba el lugar donde están enterradas dos niñas desaparecidas ocho años atrás en un pueblo costero llamado Punta Escarlata. Cuando descubren los cadáveres, los policías se personan en el pueblo para resolver el caso, aunque no será tan fácil como parece, pues todos son sospechosos. En este pueblo todos sus habitantes ocultan algo.2
Mi lista
Punta Escarlata
Drama
La historia de una mujer con una vida sencilla y perfectamente cimentada en un tranquilo entorno rural que, a raíz de un hecho fortuito, comienza a descubrir que su pasado y todo lo que le rodea se ha tejido sobre una red inacabable de secretos y mentiras. A partir de ese momento, se verá forzada a tomar las riendas de la situación y se zambullirá en un plan desesperado para enderezar el rumbo de su existencia, desencadenando una peligrosa vorágine de acontecimientos que la obligarán a dejar de ser la mujer corriente que era para convertirse en una mujer que no sabía que podía llegar a ser.
Mi lista
El accidente
Drama
Estaban enfermos. Desesperados. Sin alternativas ni soluciones para unas vidas que parecían llegar a su fin. Pero apareció una última esperanza. Un tratamiento experimental fuera de los cauces oficiales, sin controles ni vigilancia. Una solución extraordinaria para una situación extrema. La única manera de seguir aferrados a este mundo. Y la aceptaron. Nadie les dijo que lo que pretendía curarles podría matarles. Ahora siguen enfermos y desesperados. Pero además, son peligrosos.
Mi lista
Rabia
ciencia ficcion
Nunca imaginaron que la celebración de un cumpleaños iba a convertirse en su peor pesadilla. Los sueños, ilusiones e inquietudes de tres jóvenes se ven truncados tras ser secuestradas.En el secuestro fueron violadas, torturadas y finalmente asesinadas. Esta historia está basada en el Crimen de Alcácer ocurrido en 1992.
Mi lista
Inocentes
Acción
Anna lleva cinco años planeando minuciosamente un plan de fuga para sacar a su marido, Daniel, de una prisión de máxima seguridad instalada en mitad del océano. El primer paso ya lo ha cumplido: infiltrarse en la cárcel como funcionaria, pero aún queda mucho por hacer. Sabe que se enfrentará a numerosos obstáculos y que si las fuerzas del orden descubren su plan, podría poner en riesgo su propia vida, la de su marido y la de otros miembros de su grupo, La Resistencia. A pesar del peligro, el idealismo con el que ambos han luchado tan apasionadamente por defender la libertad y la justicia y la fuerza de su historia de amor serán los principales motores que guían a los protagonistas en “La Fuga”, con María Valverde y Aitor Luna como protagonistas. “La fuga” conjuga la acción y la tensión propias del género carcelario, una historia de amor en un contexto hostil y una trama de fondo sobre un misterio sin desvelar.
Mi lista
La Fuga
Acción
En una sociedad, la orgullosa y soberbia España del Siglo de Oro que cabalga ciega hacia el fin del Imperio y en la que el honor y la lealtad lo son todo, un soldado español que ha recorrido media Europa luchando bajo la bandera del Tercio Viejo de Cartagena sobrevive en el Madrid de los Austrias como espadachín a sueldo a cuatro maravedís el encargo.
Mi lista
Las aventuras del Capitán Alatriste
Acción
Tomás Sóller, un psicólogo experto en Patologías de la Conducta, y Eva Hernández, jefa de una unidad de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional, tienen que dar caza a un peligroso asesino en serie. La capacidad de análisis de pruebas físicas de Hernández y el extenso conocimiento de Sóller de la conducta humana y de la “escala de maldad” serán claves en la persecución del criminal.
Mi lista
Homicidios
thriller
La serie, basada en hechos reales, cuenta la historia de Marco Merani, un mecánico especializado en motores de embarcaciones náuticas que se verá involucrado en una compleja operación policial sobre tráfico de drogas y acabará infiltrándose en la organización criminal. Lo que Marco desconoce es que elegir el bando correcto no es siempre una buena idea.
Mi lista
Los relojes del diablo
Policiaco
Un grupo especial de la policía científica especializado en el análisis de la escena del crimen se enfrenta a la resolución de complicados casos de asesinato.
Mi lista
R.I.S. Científica
Acción
Marina es una estudiante que siente una gran atracción por Julián, un joven con impulsos asesinos. Durante un fin de semana, Julián y Marina llevan a cabo el atroz y sangriento asesinato de una joven pareja de novios.
Mi lista
La ira
thriller
'Génesis: en la mente del asesino', cuenta el trabajo de una brigada especial de la policía, creada para combatir los crímenes más sádicos e inexplicables que pueden encontrarse.
Mi lista
Génesis
Misterio
El Chiringuito
Exclusivas, polémicas, análisis... El programa líder de la noche deportiva presentado porJosep Pedrerol.
Ver programas
El futuro de Vinicius en el Real Madrid sigue generando dudas por su rendimiento y su renovación. Además, Gonzalo Tortosa entrevista en exclusiva a Fran García en Sevilla, con la mirada puesta en el derbi entre Sevilla y Betis y el estado físico de Dani Ceballos. La polémica sobre la selección de Euskadi y toda la actualidad deportiva del día con Josep Pedrerol.
Mi lista
18/11/2026
Episodio completo
18 nov | Energy
111 MIN
Gran Hermano VIP 9 ha empezado por todo lo alto en Mediaset. Una edición que promete y mucho y que está estrechamente relacionada con El Chiringuito, pues Pipi Estrada, uno de los colaboradores habituales, está en la casa. Lo curioso es que en su primer día coincidió en el coche con Belén Esteban y ya tuvieron un pique deportivo...
Mi lista
Belén Esteban, El Chiringuito y su primer debate con Pipi Estrada: "Defiende mejor a mi Atleti"
18 nov | Energy
2 MIN
El Euskal Selekzioa-Venezuela disputado en San Mamés sigue dejando cola. El cántico de 'español el que no bote' y la reacción de algunos futbolistas al escucharlo han abierto un debate que va mucho más allá de lo sucedido sobre el césped. En 'El Chiringuito' han salido a las calles de Bilbao para conocer la opinión de los aficionados, con una cuestión de fondo que también ha ganado protagonismo.
Mi lista
La afición vasca se posiciona con el 'español el que no bote' y pide un paso más a la Euskal Selekzioa: "Estoy a favor"
18 nov | Energy
5 MIN
Rafa Nadal está a punto de asumir un nuevo cargo en el Real Madrid y fue analizado al detalle en el plató de El Chiringuito. La importancia que tiene una figura así en el club blanco y el papel que podría asumir en los fichajes fue una de las claves. Además, también se analizó quién podría ser el 'Rafa Nadal' del FC Barcelona.
Mi lista
Rafa Nadal, el nuevo fichajazo del Real Madrid: "Es un golpe de efecto brutal"
18 nov | Energy
5 MIN
Tenso, muy tenso debate en El Chiringuito sobre las palabras de Rodri Hernández en su entrevista en el Diario Sports. El papel de líder del fichaje del FC Barcelona fue analizado al detalle y la cosa se fue poniendo cada vez más calentita. Josep Pedrerol no se cortó, pero los contertulios también dejaron muy clara cuál era su opinión.
Mi lista
Las palabras de Rodri, cómo han sentado en el vestuario y un tenso debate Barça-Madrid: "Estáis dolidos"
18 nov | Energy
9 MIN
En el plató de El Chiringuito analizan la foto que subió Vinicius a Instagram en la sauna con una bici y aprovechan para mostrar una estadística comparativa con Yan Diomande y ojo porque el extremo brasileño, que viene de hacerlo bien con su selección, no sale muy bien parado.
Mi lista
La foto de Vinicius en la sauna en bici y su comparativa estadística con Diomande: "Lo veo delgadísimo"
18 nov | Energy
2 MIN
El exjugador Raúl Bravo estuvo en el plató de El Chiringuito y Josep Pedrerol lo sorprendió mostrándole unos mensajes que le había enviado su familia y que hicieron que el que fuera lateral izquierdo del Real Madrid se emocionara.
Mi lista
Raúl Bravo se emociona con los mensaje de su familia: "Gracias, papá"
18 nov | Energy
2 MIN
Nuevo debate sobreVinícius en El Chiringuito . Josep Pedrerol ha querido matizar sus palabras un días después de asegurar que el Real Madrid no vendería al brasileño por menos de 150 millones de euros, dejando clara la postura del jugado y del propio club. A partir de ahí, se ha generado un debate en el que Jota Jordi opina que "ha renovado para irse" a final de temporada.
Mi lista
Pedrerol matiza sus palabras sobre la venta de Vinícius y Jota Jordi cree que "ha renovado para irse"
18 nov | Energy
4 MIN
Fran Garcíada la última hora de Dani Ceballos . El lateral del Real Betis ha concedido una entrevista a El Chiringuito en la que, entre otras cosas, ha valorado el estado físico del centrocampista, que lleva varios días sin entrenar con el grupo y es seria duda para el derbi del próximo sábado ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán.
Mi lista
Fran García explica la lesión de Dani Ceballos de cara al derbi: "He hablado con él"
18 nov | Energy
33 SEG
En El Chiringuito analizaron cómo juega JJ Gabriel y algunos tertulianos le mandaron un aviso antes de incorporarse al Castilla
Mi lista
El aviso para JJ Gabriel con el ejemplo de Vinicius: "La Primera RFEF es la división más dura"
17 nov | Energy
2 MIN
El periodista de El Chiringuito desveló las intenciones de Cristiano para el Mundial y cómo se la jugó Jorge Jesús después
Mi lista
Edu Aguirre desvela todo lo que no se ha contado del adiós de Cristiano Ronaldo con Portugal
17 nov | Energy
12 MIN
El colaborador fue recibido por sus compañeros con mucho cariño después de conocer la noticia, aunque se llevó algún que otro vacile de paso
Mi lista
La entrada de Pipi Estrada en El Chiringuito después de anunciar su participación en GH Vip
17 nov | Energy
7 MIN
El futbolista se emocionó hablando de lo que significa el Real Betis para él a pocos días antes del Gran Derbi
Mi lista
Los tertulianos de El Chiringuito se quedan alucinando con el amor que profesa Bartra por el Betis
17 nov | Energy
5 MIN
El periodista y tertuliano tiene claro que el equipo tiene que mejorar mucho para aspirar a la Champions
Mi lista
Quim Domènech hace autocrítica después de las palabras de Rodri: "Al Barça no le alcanzará en Europa"
17 nov | Energy
4 MIN
Josep Pedrerolpone precio a la salida de Vinícius . El presentador de El Chiringuito ha desvelado este martes la cifra que pediría el Real Madrid en caso de que el jugador pida salir en el mercado de fichajes de enero. Además, ha añadido que " el Arsenal sigue estando ahí ", aunque también admite que es muy difícil que la operación se dé durante la ventana invernal.
Mi lista
Josep Pedrerol apunta al Arsenal para la salida de Vinícius y desvela su precio: "No se vende por menos"
17 nov | Energy
4 MIN
El tertuliano y el exfutbolista coincidieron juntos en el Sevilla FC y Cristóbal Soria no ha podido evitar contar esta anécdota
Mi lista
La historia nunca contada de Cristóbal Soria con Armenteros en el Sevilla
16 nov | Energy
6 MIN
El colaborador de El Chiringuito se mostró muy enfadado con Vinicius después de reconocer que no ha entrenado bien después del Mundial
Mi lista
Jorge D'Alessandro más triste que nunca con Vinicius después de defenderle
16 nov | Energy
4 MIN
Los dos tertulianos se enzarzaron en un debate sobre los cánticos de los jugadores de Euskadi de 'español el que no bote'
Mi lista
El pique entre Edu Blasco y Juanfe Sanz por los cánticos de la selección de Euskadi
16 nov | Energy
8 MIN
El 'caso Negreira' sigue su proceso judicial y Josep Pedrerol alucina con las informaciones que se van desvelando sobre los informes que recibía el FC Barcerlona
Mi lista
Josep Pedrerol muy contundente con el 'caso Negreira': "Informes con faltas de ortografía que ni Valverde o Luis Enrique recibieron"
16 nov | Energy
1 MIN
Viníciuscentra el debate de El Chiringuito . El delantero del Real Madrid ha admitido desde la concentración de Brasil que se descuidó durante el pasado verano, justificando así su bajo rendimiento durante los últimos meses. Unas palabras que no han gustado nada en el programa, donde incluso los tertulianos madridistas se han mostrado muy críticos con el brasileño por su dejadez.
Mi lista
Lluvia de críticas en El Chiringuito contra Vinícius tras confesar que se descuidó en verano: "Es de una gravedad tremenda"
16 nov | Energy
5 MIN
En el último programa de El Chiringuito, Marcos Benito informó detalladamente del estado en el que se encuentra Jesús Owono, de cuáles son sus próximos pasos a seguir y también valoró que el portero haya pedido hablar con la familia de Jesús de Miguel. En el plató, además, se habló de la posible sanción deportiva que puede recibir.
Mi lista
Marcos Benito revela cómo está Jesús Owono, "un chico fuerte": "Su idea es volver a jugar al fútbol"
12 nov | Energy
5 MIN
Jota Jordi y Juanma Rodríguez protagonizaron un intenso cara a cara y, esta vez, no por el Real Madrid ni el FC Barcelona. Su choque fue muy político y vino precedido por las palabras de Oihan Sancet sobre su deseo e ilusión de poder jugar un Mundial con la selección de Euskadi.
Mi lista
El cara a cara más político entre Juanma Rodríguez y Jota Jordi: "¿Pero tú desde que nación me hablas?"
12 nov | Energy
3 MIN
Brutal y tenso debate en El Chiringuito tras las declaraciones de Oihan Sancet en las que afirma que le gustaría jugar un Mundial con Euskadi. Las palabras sinceras del jugador del Athletic Club han generado bastante controversia y Jorge D'Alessandro, Toni Freixa o Rafa Almansa han sido muy claros con sus opiniones.
Mi lista
Oihan Sancet y sus declaraciones sobre Euskadi crean un tenso debate con Toni Freixa y Rafa Almansa implicados: "No quiere"
12 nov | Energy
3 MIN
Tras la reunión que ha mantenido durante este jueves con los emisarios de la FIFA para conocer en profundidad el estadio Santiago Bernabéu, Rafael Louzán ha atendido en exclusiva a El Chiringuito. El presidente de la RFEF habla muy claro de las opciones que tiene España para albergar la final del Mundial 2030 y analiza como está ahora mismo la situación.
Mi lista
Rafael Louzán, tras la reunión con la FIFA por la final del Mundial 2030: "Hay mucho trabajo por hacer"
12 nov | Energy
7 MIN
Josep Pedrerol no ha podido evitar contener la risa al enterarse que los espectadores de El Chiringuito consideran, en un 80%, que el programa es de derechas en lo que a pensamiento político se refiere. "El 20% es por Alfredo Duro", bromeaba el presentador.
Mi lista
El ataque de risa de Josep Pedrerol al saber que sus fans creen que El Chiringuito es de derechas: "El 20% es por Alfredo Duro"
12 nov | Energy
1 MIN
Ver más
Últimas noticias de 'El Chiringuito'
EL CHIRINGUITO
Belén Esteban acusa a Pipi Estrada de ser "un mal defensor del Atleti" y Josep Pedrerol le hace una oferta para ser colaboradora
Primer día de 'GH VIP' y primera bronca de Belén Esteban a Pipi Estrada. La colaboradora ha acusado al tertuliano de ser un mal defensor del Atlético. Pedrerol no duda... ¡La quiere en el programa!
EL CHIRINGUITO
Las palabras de Rodri, cómo han sentado en el vestuario y un tenso debate Barça-Madrid: "Estáis dolidos"
Rodri ha repasado la actualidad del FC Barcelona en una entrevista y sus palabras han dado mucho que hablar, tanto, que han provocado un tenso debate en El Chiringuito.
EL CHIRINGUITO
Rafa Nadal, el nuevo fichajazo del Real Madrid: "Es un golpe de efecto brutal"
En El Chiringuito avanzan cuándo será oficial el fichaje de Rafa Nadal como directivo del Real Madrid y su papel en el club
EL CHIRINGUITO
Raúl Bravo se emociona con los mensaje de su familia: "Gracias, papá"
El lateral izquierdo se abre ante Josep Pedrerol en El Chiringuito
EL CHIRINGUITO
La foto de Vinicius en la sauna en bici y su comparativa estadística con Diomande: "Lo veo delgadísimo"
En El Chiringuito debaten sobre el estado físico del delantero, que se muestra en una mejor forma en sus redes sociales
EL CHIRINGUITO
Edu Aguirre desvela todo lo que no se ha contado del adiós de Cristiano Ronaldo con Portugal
El colaborador de El Chiringuito duda del futuro de la selección portuguesa tras la la derrota ante Dinamarca y un juego regular ante Gales
EL CHIRINGUITO
Quim Domènech respalda a Rodri al hacer autocrítica: "Al Barça no le alcanzará en Europa"
Quim Domènech ha querido defender al centrocampista en El Chiringuito, haciendo una autocrítica que muchas veces falta entre la prensa afín al equipo culé
EL CHIRINGUITO
Josep Pedrerol desvela el precio de venta que ha puesto el Real Madrid a Vinicius
Tal y como desvela Josep Pedrerol en El Chiringuito, el club tiene claro el precio de Vinicius en caso de que llegue una oferta el próximo verano
EL CHIRINGUITO
Pipi se despide de El Chiringuito antes de entrar a 'GH VIP': desvela a su defensor y manda un mensaje a Belén Esteban
Pipi Estrada entra este miércoles en la casa de 'GH VIP' y se ha despedido de El Chiringuito. El tertuliano ha contado sus secretos mejor guardados y le ha mandado un mensaje a Belén Esteban.
EL CHIRINGUITO
El aviso para JJ Gabriel con el ejemplo de Vinicius: "La Primera RFEF es la división más dura"
José Luis Sánchez advierte de las dificultades que puede tener la categoría, especialmente para un jugador tan joven
Canales exclusivos Infinity 24 horas
Asegúrate un buen rato y risas sin pausa con las comedias y programas más divertidos que han pasado por Mediaset.
Viaja sin moverte del sofá, descubre los rincones más interesantes y los parajes más espectaculares de la mano de las caras más conocidas de Mediaset.
Periodismo a pie de calle con los reportajes más incisivos, en emisión ininterrumpida 24/7.
Revive las series más legendarias de Mediaset, los títulos que te acompañaron, siguen haciéndolo de forma ininterrumpida.
Redisfruta una y otra vez la comedia más divertida y delirante, las 24 horas del día y sin interrupciones publicitarias. Solo para abonados a Infinity+.
Emisión non-stop de los canales de mtmad con todo el salseo de los videoblogs más exclusivos.