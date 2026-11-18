Anna lleva cinco años planeando minuciosamente un plan de fuga para sacar a su marido, Daniel, de una prisión de máxima seguridad instalada en mitad del océano. El primer paso ya lo ha cumplido: infiltrarse en la cárcel como funcionaria, pero aún queda mucho por hacer. Sabe que se enfrentará a numerosos obstáculos y que si las fuerzas del orden descubren su plan, podría poner en riesgo su propia vida, la de su marido y la de otros miembros de su grupo, La Resistencia. A pesar del peligro, el idealismo con el que ambos han luchado tan apasionadamente por defender la libertad y la justicia y la fuerza de su historia de amor serán los principales motores que guían a los protagonistas en “La Fuga”, con María Valverde y Aitor Luna como protagonistas. “La fuga” conjuga la acción y la tensión propias del género carcelario, una historia de amor en un contexto hostil y una trama de fondo sobre un misterio sin desvelar.

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