Un vecino de Ceuta, tras la comparecencia de Pedro Sánchez: "Esto se veía venir y no hacía falta un CNI"

'El Programa de Ana Rosa' ha seguido en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso abordando la crisis en Ceuta junto algunos vecinos de la ciudad autónoma. Todos ellos aseguran que "veían venir" lo que iba a pasar , negaban las palabras del presidente del Gobierno y pedían soluciones.

Uno de estos vecinos nos asegura que ha pasado algunos días charlando con las personas que llegaron hace ya más de un mes a Ceuta y nos transmite: "Ellos lo dicen a boca abierta, quieren un futuro mejor, quieren papeles, España. Decían "la policía marroquí nos ha abierto la puerta y nos decía venga, vamos, todos con Pedro Sánchez" y todo el mundo gritaba Pedro Sánchez por ese motivo".

Por eso, calificaba al presidente del Gobierno como "un traidor a España" porque cree que Ceuta ha sido "abandonada": "Si ha abandonado este trozo de tierra que se llama Ceuta está abandonando España".

Un vecino de Ceuta, sobre Pedro Sánchez: "Yo creo que hablo en nombre de mucha gente: debería dimitir y marcharse"

"Yo creo que hablo en nombre de mucha gente: debería dimitir y marcharse", añadía, explicando que la situación que viven a diario es muy complicada: "Nosotros tenemos derechos igual que todo el mundo. Si han entrado de manera mala, irregular, ilegal, han invadido mis derechos y ahí tiene que entrar el Gobierno y dejar de mentirnos porque nos mienten a diario".

"Esto se veía venir y no hacía falta un CNI, solo hacía falta una persona mirando a Marruecos y se veía la marabunta humana de llegar desde allí2, concluía.

Mamen, vecina de Ceuta: "Lo veíamos a diario"

La reportera del programa, Laura Susín, transmitía que los vecinos negaban durante la intervención de Sánchez y Mamen, otra de las vecinas, nos relataba que días antes de lo sucedido ya veían cosas poco habituales: "Se veía porque dejaban la ropa mojada que trajeran y unas fundas herméticas para los móviles y lo dejaban abandonado al lado de los neoprenos. Eso era a diario".

La reacción de Ana Rosa Quintana ante la comparecencia de Pedro Sánchez

"A ver, si ya iban avisando que estaban entrando a nado, que de 12 o 15 entran más de cien cada día, que eso lo sabían ¿Por qué siguen dejando en la frontera cinco guardias civiles?", se preguntaba Ana Rosa Quintana.

Además, destacaba la ausencia del presidente del Gobierno esos días: "Ya sabemos que es una invasión por el informe que ha hecho la propia policía, todas esas cosas maravillosas que han hecho... Él estaba de vacaciones mientras llegaban 70.000, 80.000 personas, mientras había una emergencia, mientras se sacaban 141 cuerpos del agua (…) "Lo está contando como el gran éxito de gestión ¿Perdón?"