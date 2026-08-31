La emoción de Ana Rosa Quintana en su regreso a Ceuta: "Sánchez dejó solo al Sáhara y ahora hace lo propio con nuestros compatriotas al otro lado del Estrecho"

Aunque algunos políticos han hablado de "normalidad", nuestro equipo ha comprobado en primera persona que seto no es así. Cansados y muy enfadados, los ciudadanos han pedido ayuda y una buena gestión ante nuestras cámaras de televisión

"En estos momentos difíciles, todos los españoles somos ceutíes, aunque el presidente cerrase el Estado por vacaciones enviando aquí a sus ministros a posar como si fuese un fotocall. Sánchez ha gestionado la crisis convirtiéndose en un presidente sirena, vestido de cintura para arriba, y de cintura para abajo con bermudas y chanclas. Buceaba en el palacio de la Mareta cuando ya habían muerto alrededor de 150 personas en el mar y 70.000 migrantes habían cruzado la frontera. Cosas que pasan, según Marlaska, como la sarna y la tuberculosis, normalidad sanitaria, según la ministra de Sanidad. En la crisis de Ceuta, al CNI no le faltó la inteligencia, le faltó encontrar inteligencia en el Gobierno", ha comenzado Ana Rosa Quintana visiblemente sensibilizada con la complicada situación que atraviesan sus ciudadanos.

Ana Rosa Quintana, arropada por cientos de ceutíes: " Este Gobierno puede haberlos dejado solos, pero los españoles estamos con Ceuta"

La presentadora ha pedido ayuda para esta ciudad autónoma, a la cual le une un especial cariño. "La normalidad de Ceuta no es esto. Cada año visito la ciudad al menos en dos ocasiones y la normalidad de Ceuta es la de una ciudad multicultural. Uno de cada tres ceutíes es musulmán, conviven familias con apellidos españoles y marroquíes desde hace generaciones, incluso celebran procesiones juntos, hay una comunidad judía con antepasados que se pierden en los siglos, y hay una población hindú que desciende de los comerciantes que llegaron cuando por aquí pasaba la ruta más transitada del mundo. En Ceuta residen distintas sensibilidades que han aprendido a reconocerse en un mismo espacio. Una convivencia cotidiana, construida durante generaciones, con sus dificultades, sus tensiones y con la voluntad de seguir compartiendo ciudad. Por eso Ceuta es una expresión extraordinaria de españolidad: distintas comunidades que conservan sus raíces mientras comparten una misma patria, unas mismas calles y un mismo futuro. Un futuro que no debe ponerse en pausa. Sánchez dejó solo al Sáhara y ahora hace lo propio con nuestros compatriotas al otro lado del Estrecho. Ceuta no pide privilegios. Pide presencia. Pide que se comprenda que sus calles son también las calles de España. Defender la españolidad de Ceuta no significa levantar muros contra nadie".

Acompañada por cientos de ceutíes, Ana Rosa ha señalado: "La identidad no es una frontera, la diversidad no debilita la pertenencia, pero una nación es más fuerte cuando quienes la integran se sienten respetados, reconocidos y forman parte de un proyecto común. Este Gobierno puede haberlos dejado solos, pero los españoles estamos con Ceuta, con una ciudad histórica que sigue después de siglos frente al Estrecho, mirando a Europa y a África, siendo simultáneamente frontera y encuentro. Comenzamos desde Ceuta, desde España, desde Europa".

