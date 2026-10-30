Jorge Javier Vázquez, roto de dolor por la muerte de Raúl Triguero: "Hoy solo tenemos ganas de llorar, de llorar y de llorar"

El diario de Jorge 30 octubre 2026

El presentador de 'Diario de Jorge' ha dedicado el programa en directo a su excompañero de 'Sálvame', fallecido en un accidente de tren, y ha expresado su "rabia" y "desolación" ante una muerte "tan prematura".

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la tarde al despedirse en directo de Raúl Triguero, compañero de redacción de '¡De viernes!' fallecido en el accidente de tren de Urda. El presentador de 'El diario de Jorge' ha conectado con el programa 'La tarde se mueve' para expresar su dolor y dedicar la emisión a quien fue durante años parte del equipo de 'Sálvame' y de otros programas de la cadena.

Las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre Raúl Triguero Visiblemente afectado, Jorge Javier Vázquez ha querido dirigirse a la audiencia para compartir el sentimiento que recorría al equipo: "Hoy la audiencia lo tiene que saber. Hoy solo tenemos ganas de llorar, de llorar y de llorar. No puede ser de otra manera. Trabajamos muchísimos años con él". El presentador no ha ocultado la mezcla de emociones que le ha provocado la noticia y ha verbalizado lo que, según ha dicho, pensaba todo el equipo: "¿Qué pensamos? Pues qué injusticia, qué rabia, qué desolación que una persona con tanta vida pues fallezca de una manera tan terrible y su existencia acabe de una manera tan prematura". Jorge Javier Vázquez ha explicado que al equipo solo le quedaban dos opciones ante la pérdida: "Llevar el dolor por dentro, aprovechar que acabe el programa el fin de semana para llorar, llorar y llorar. Y ahora trabajar y dedicarle, por supuestísimo, el programa a nuestro querido compañero".