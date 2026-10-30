Jorge Javier Vázquez, roto de dolor por la muerte de Raúl Triguero: "Hoy solo tenemos ganas de llorar, de llorar y de llorar"

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la tarde al despedirse en directo de Raúl Triguero, compañero de redacción de '¡De viernes!' fallecido en el accidente de tren de Urda. El presentador de 'El diario de Jorge' ha conectado con el programa 'La tarde se mueve' para expresar su dolor y dedicar la emisión a quien fue durante años parte del equipo de 'Sálvame' y de otros programas de la cadena.
Visiblemente afectado, Jorge Javier Vázquez ha querido dirigirse a la audiencia para compartir el sentimiento que recorría al equipo: "Hoy la audiencia lo tiene que saber. Hoy solo tenemos ganas de llorar, de llorar y de llorar. No puede ser de otra manera. Trabajamos muchísimos años con él".
El presentador no ha ocultado la mezcla de emociones que le ha provocado la noticia y ha verbalizado lo que, según ha dicho, pensaba todo el equipo: "¿Qué pensamos? Pues qué injusticia, qué rabia, qué desolación que una persona con tanta vida pues fallezca de una manera tan terrible y su existencia acabe de una manera tan prematura".
Jorge Javier Vázquez ha explicado que al equipo solo le quedaban dos opciones ante la pérdida: "Llevar el dolor por dentro, aprovechar que acabe el programa el fin de semana para llorar, llorar y llorar. Y ahora trabajar y dedicarle, por supuestísimo, el programa a nuestro querido compañero".
El momento más conmovedor ha llegado cuando el presentador se ha dirigido directamente a Raúl Triguero para dedicarle el programa: "Hoy, por supuestísimo, te dedicamos el programa a ti, queridísimo compañero Raúl, y solo quiero decirte una cosa allá donde estés: ojalá estés recibiendo el amor que te está dando todo el mundo que te conoció. Aquí para ti este programa. Un beso muy fuerte allá donde estés, Raúl".
Antes de la conexión con Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi, presentador de 'La tarde se mueve', ha recordado a Raúl Triguero y ha enviado un mensaje de cariño a su familia: "Queremos mandar un abrazo gigante enorme a los allegados de Raúl, incluido su marido". Ion ha hecho extensible ese abrazo "a toda la gente que me ha escrito, compañeros que somos de redacción, compañeros que éramos de 'Sálvame' y de otros programas que hemos estado juntos".
Ion Aramendi ha confirmado que Raúl Triguero "ha perdido la vida en uno de esos trenes" y ha señalado que Jorge Javier Vázquez también había publicado un mensaje en la red social X en recuerdo de su compañero, calificándolo como "muy, muy bonito".
Raúl Triguero era un trabajador del equipo de '¡De viernes!' que anteriormente formó parte de la redacción de 'Sálvame' y de otros programas de televisión. Jorge Javier Vázquez ha afirmado que trabajaron juntos "muchísimos años" y lo ha descrito como "una persona con tanta vida". Raúl ha fallecido en el trágico accidente de tren de Urda.