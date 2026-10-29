Dos años después de la terrible DANA, Andrea llega a ‘El diario de Jorge’ para contar su duro testimonio explicar cómo consiguió sobrevivir subida, durante siete horas, en una estantería. Además, ha convocado a dos personas que le ayudaron a recuperarlo todo.

Aquel terrible 29 de diciembre, Andrea se encontraba en su despacho cuando comenzó la tragedia. "Todo empezó de una forma muy rápida. Estaba en Paiporta, la zona mas catastrófica, cruce el pasillo y vi en la avenida principal una furgoneta flotando". Al ver la situación, la joven decidió llamar a su padre y este le dijo que se subiese a una estantería.

"Estuve seis siete horas sin ver nada, solo escuchaba ruidos y sin saber que pasaba fuera. Son muchas horas donde piensas qué hacer y te tienes que tranquiliza. Tampoco sabes que pasa fuera, nadie responde, no hay cobertura y el agua sube. Donde estaba subió hasta un 1,20 metros".

Asimismo, Andrea recuerda el momento de su rescate y cómo fueron los días posteriores: "Tienes que asimilar todo mentalmente". También, narra cómo le lleno el corazón toda la ayuda humanitaria que recibieron, haciendo especial hincapié en la Protección Civil de Parla.

Andrea agradece a Jacob y Sara por salvarle la vida en la DANA

Andrea no solo cuenta su testimonio durante la DANA, sino que también se ha reencontrado con Jabob y Sara, de Protección Civil de Parla, para agradecerles todo lo que hicieron por ella. Lo ha hecho con el siguiente mensaje: