Virginia le pide explicaciones a su madre porque no la quiso acoger con su hijo cuando fue desahuciada

Virginia ha acudido a 'El diario de Jorge' para pedirle explicaciones a su madre, que primero la dejó a cargo de sus abuelos en República Dominicana cuando ella era muy pequeña y que, años más ya tarde y ya en España, no quiso acogerla cuando la desahuciaron junto a su hijo . Cuando ese episodio se produjo, cortó el contacto con ella, que recuperó por el niño, pero su relación ha sido muy distante y, como necesita explicaciones, ha decidido encontrarse con ella en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Antes de verla, le ha contado al presentador que su madre le dijo que no podía darle alojamiento porque no quería que su novio la echase de casa y que prefería que "en vez de tres" sin techo, fueran "solo dos". También ha explicado que ya le había decepcionado cuando llegó a España y descubrió cosas acerca de sus hábitos que no le gustaron, pero que el punto de inflexión de su relación se produjo cuando no quiso ayudarla en el peor momento de su vida.

Lourdes, su madre, ha estado escuchando todo atentamente desde una de las salas y, al entrar a plató, ha explicado que ella se tuvo que marchar de República Dominicana porque el padre de sus hijos la maltrataba. Se ha emocionado y le ha contado a su hija que sus primeros años en España no fueron nada fáciles y que entre 2010 y 2011 estuvo sin trabajo y llegó a vivir en la calle.

Virginia le ha dicho a su madre que la acepta tal y como es, pero Jorge Javier les ha recomendado que hablen mucho porque siente que tienen muchas cosas que contarse la una a la otra.

MÁS NOTICIAS