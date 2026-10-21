Teresa, novia de Manuel, alucina al saber que Charini lo acusa de haberle hecho un conjuro de amor

Charini ha acudido a 'El diario de Jorge' para pedirle explicaciones a su amigo Manuel porque está convencida de que le hizo un conjuro de amor con su consejero espiritual. Desde el público del plató de 'El diario de Jorge', han escuchado todo su relato Teresa, novia de Manuel , y Mercedes, su compañera de trabajo.

Manuel se ha negado a hablar con Charini y se ha mostrado indignado con lo que estaba contando. Teresa sí que ha querido responder y ha asegurado que estaba "alucinando". "Esto es un circo mediático", ha añadido Mercedes, que tampoco daba crédito a lo que estaba escuchando: "Este hombre no se lo merece, es una bellísima persona".

Mercedes, compañera de trabajo de Manuel, es la que más combativa se ha mostrado: "Él ha quedado como un señor y ella para mi gusto no está a la altura de él". Charini ha defendido su postura y ha asegurado que Teresa, la novia de Manuel, no le caía bien porque no es empática, pero que la respeta porque es cristiana.