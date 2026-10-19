Jorge Javier Vázquez ha advertido desde el comienzo: la historia que iban a conocer los espectadores de 'El diario de Jorge' iba a ser muy potente. Al llegar a la sala VIP, ha pedido que se cerrase la puerta porque quería mantener una charla a solas con Karina, que le ha confesado que ha acudido al programa para decirle a su pareja en directo que necesita un tiempo .

Karina ha explicado que conoció a Txomin hace unos años a través de una app de citas y que se enamoraron muy rápidamente. Tras cinco años juntos, él le pidió la separación el año pasado y a los tres meses regresó para pedirle que se dieran una nueva oportunidad, pero ahora es ella la que tiene dudas y se las quiere transmitir en el programa.

"Yo es que estoy en un dilema porque es que le quiero muchísimo y quiero estar con él, pero yo siento que en mí falta algo", le ha dicho Karina a Jorge Javier Vázquez antes de salir de la sala VIP para reencontrarse en el plató central con Txomin, que se ha mostrado de lo más tranquilo y le ha dicho a su pareja que acepta su decisión, aunque le ha reprochado que no haya sido valiente para decírselo en casa.

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