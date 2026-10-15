Khadija tenía una carrera como periodista en Afganistán, pero la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021 lo cambió todo. La periodista se vio obligada a huir de su país, dejando atrás a toda su familia y sus hijos. En 'El diario de Jorge' relata su dura historia de vida y vive un especial momento con Agustín, la persona que la ayudó a alzar su voz en España.

La protagonista de esta historia trabajaba como presentadora de informativos cuando los talibanes recuperaron el poder. Aquella mañana salió de la redacción para realizar un reportaje y, al regresar, le comunicaron que no podía volver a trabajar:

"Salí llorando. Para mí fue un shock. Nos arrebataron todos nuestro derechos. Los talibanes decían respetaban nuestros derechos como mujeres, pero a mi, como mujer, no me dejaron seguir trabajando", asegura.

Amordazada, silenciada y repudiada incluso por su familia

Aunque la pérdida de su libertad comenzó mucho antes. Khadija cuenta que fue obligada a casarse a los 19 años con un hombre que apenas conocía. Un matrimonio que duró seis años, en los que se vio sometida a su control, sin libertad para salir de casa y sufriendo malos tratos tanto físicos como psicológicos.

Además, cuando quiso divorciarse, llegó a recibir amenazas por parte de sus propios familiares. A pesar del miedo, Khadija logró salir de Afganistán, aunque lamenta no poder estar cerca de sus hijos: "Su padre no me dejan ni hablar con ellos, los ha puesto en mi contra, me consideran mala madre”.