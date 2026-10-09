Pide perdón a su hijo porque siente que le abandonó por cuidar de su otro hijo enfermo: "Me siento culpable"

Edgar no sabe por qué ha sido convocado a 'El diario de Jorge' . Nada más llegar, ve una foto en la que apare él junto a su hermano Darwin cuando ambos eran unos niños. El joven se emociona porque su hermano falleció hace dos años a causa de una enfermedad: "Yo hacía todo con él. Se me fue y aún sigo pachuchillo", confiesa.

La dura historia familiar de Mari, Edgar y el fallecimiento de Darwin

Desde los 16 años, Darwin estuvo enfermo por una malformación en as arterias y estuvo luchando dieciocho años hasta que, con treinta y uno, falleció por un infarto en el intestino. Pero, ¿quién le ha llevado hasta el programa de Jorge Javier Vázquez? Cerca del plató se encuentra Mari, su madre, que es la persona que está detrás de todo esto.

Mari le confiesa a Jorge Javier que estuvo volcada en el cuidado de su hijo Darwin durante muchos años: "Me siento culpable por mi otro hijo, por no estar cuidándole también. Tenía a su padre, pero no a su madre", revela, visiblemente emocionada. Y es que Mari pasaba muchas horas en el hospital e incluso dormía allí en ocasiones, cuando Darwin permanecía ingresado.

Hace unas semanas, la cabeza de Mari le hizo click cuando Edgar le pidió ir a la playa juntos y ella se negó. El joven le dijo "ma, Darwin murió, pero yo también te necesito". Por ello, Mari quiere tener una conversación con su hijo, pues siente que le abandonó por cuidar de Darwin y que ha perdido mucho contacto con él.