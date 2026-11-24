Alba llega a 'El diario de Jorge' dispuesta a recuperar a su exnovio tras haberle sido infiel con uno de sus amigos. La joven está muy arrepentida y llega al programa dispuesta a reconquistarlo. ¿Lo conseguirá? ¿Cómo reaccionará él al verla?

Antes de volver a ver a su expareja Alejandro, Alba le ha contado al presentador su historia y la razón por la que fue infiel a su pareja con uno de sus amigos: "Un día me enfadé con él y me fui de fiesta. Estaba sentada en el sofá de la discoteca y aparece el amigo. Me invitó a varias copas y me comió la boca". Sin embargo, asegura que la cosa no fue a más porque su novio les pilló.

Alba asegura que Alejandro es muy buen niño, pero es muy parado. Pese a ello, quiere volver con él porque "es muy buen niño". También se ha sincerado sobre su vida sexual, confesándole a Jorge Javier sus gustos: "Yo quería el beso negro". Ha dicho provocando la risa y la incredulidad en el presentador.

Alba, cara a cara, con Alejandro tras su infidelidad

Tras conocer la historia, Jorge Javier ha dado paso al plató a Alejandro, quien se ha sincerado con el presentador sobre lo mucho que sufrió tras la infidelidad de Alba: "No podía seguir con una persona que me pone los cuernos cada vez que le apetece. Me dio mucha ansiedad, no podía seguir trabajando porque solo pensaba en ella. Estuve de baja y ahora estoy en paro".