Aitami ha acudido a 'El diario de Jorge' para conocer a su hermano Marco , al que nunca ha visto a pesar de que viven a 50 kilómetros de distancia, cada uno en una ciudad de la isla de Gran Canaria. El joven le ha explicado a Jorge Javier Vázquez su historia familiar, que justifica por qué no ha estado en contacto con su hermano por parte de padre y le ha explicado que quiere tener una relación cercana con él.

El invitado también ha confesado que su madre no sabía que había ido al programa para conocer a Marco, pero que debía estar orgullosa porque nunca le ha frenado en su deseo de saber acerca de la familia de su padre, con el que tiene claro que no quiere tener ningún tipo de relación. Ha confesado estar nervioso y ha explicado que ha descubierto que su hermano ha sufrido una dura pérdida y que le gustaría no volver a estar ausente si vuelve a ocurrir algo importante.

Marco le ha reconocido al instante y ha aceptado tener una relación con él, momento en el que se han abrazado por primera vez. Un momento de lo más emotivo que llega tras una vida separados el uno del otro.

MÁS NOTICIAS