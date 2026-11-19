Luis ha estado en 'El diario de Jorge' para mandarle un mensaje a su madre, Glei, con la que se ha venido a vivir a España desde Cuba, la que nunca había salido de allí y está viviendo este cambio con muchas preocupaciones: no poder volver a ver a sus padres, la enfermedad de su madre y el miedo que le genera su nueva vida.
"Somos de Cuba, hemos venido hace un año, yo primero en abril y ella después en agosto. Yo me he aclimatado bien, pero a ella le está costando la nueva realidad que tiene aquí, es un cambio bastante brusco. Y ha dejado atrás a dos personas muy importantes, a sus padres. Se ha venido por nosotros y tiene el corazón completamente dividido", ha contado Luis a Jorge Javier en plató.
Luis ha contado que en agosto el vivió un asalto con intento de apuñalamiento en la calle, lo que acrecentó el miedo de su madre: "Sale muy poco de casa".
Glei, sin saber qué hacía en 'El diario de Jorge' entraba al plató y recibía un paquete, la postal de su tierra que le hacía emocionarse mucho: "Es el lugar donde nací, lo echo mucho de menos, sobre todo a mi mamá y mi papá". Y en este momento, un vídeo con el mensaje de su hijo se reproducía: "No puedes dejar de vivir, necesito que te permitas ser feliz, nos queda mucha vida y quiero disfrutarla contigo".
"Por mis hijos estoy aquí, yo no quería dejar a mis padres, aunque no me arrepiento de haber venido", explicaba Glei, como también lo que está viviendo en España: "Casi no salgo de casa, tengo mucho miedo a todo. No conozco nada, tengo miedo de que nos pase algo, el no poder volver a ver a mis padres, pero lo tengo que enfrentar". Mientras su hijo observaba todo esto muy emocionado desde una de las salas.
"Si nos quedamos en casa es mucho peor porque nunca nos va a pasar nada y algo nos tendrá que pasar en la vida", le aconsejaba Jorge Javier. Tras esto, Luis entraba de nuevo al plató para encontrarse con su madre, ambos se daban un emocionante abrazo y él le decía unas palabras: "Queremos que seas fuerte y que tengas la valentía para salir adelante, eres muy joven todavía y te queda toda la vida por delante".
Además, había una sorpresa más para Glei, el mensaje de sus padres desde Cuba: "Es una guerrera de pura cepa". Lo que provocaba sus lágrimas y que abrazase a su hijo viviéndose un especial momento en el plató de 'El diario de Jorge'.