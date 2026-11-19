EL DIARIO DE JORGE 19 noviembre 2026

Glei llega más de un año en España, echa de menos a sus padres que viven en Cuba y asegura que le da miedo todo tras este cambio de vida

Luis ha estado en 'El diario de Jorge' para mandarle un mensaje a su madre, Glei, con la que se ha venido a vivir a España desde Cuba, la que nunca había salido de allí y está viviendo este cambio con muchas preocupaciones: no poder volver a ver a sus padres, la enfermedad de su madre y el miedo que le genera su nueva vida. "Somos de Cuba, hemos venido hace un año, yo primero en abril y ella después en agosto. Yo me he aclimatado bien, pero a ella le está costando la nueva realidad que tiene aquí, es un cambio bastante brusco. Y ha dejado atrás a dos personas muy importantes, a sus padres. Se ha venido por nosotros y tiene el corazón completamente dividido", ha contado Luis a Jorge Javier en plató.

Luis ha contado que en agosto el vivió un asalto con intento de apuñalamiento en la calle, lo que acrecentó el miedo de su madre: "Sale muy poco de casa". Glei, sin saber qué hacía en 'El diario de Jorge' entraba al plató y recibía un paquete, la postal de su tierra que le hacía emocionarse mucho: "Es el lugar donde nací, lo echo mucho de menos, sobre todo a mi mamá y mi papá". Y en este momento, un vídeo con el mensaje de su hijo se reproducía: "No puedes dejar de vivir, necesito que te permitas ser feliz, nos queda mucha vida y quiero disfrutarla contigo". "Por mis hijos estoy aquí, yo no quería dejar a mis padres, aunque no me arrepiento de haber venido", explicaba Glei, como también lo que está viviendo en España: "Casi no salgo de casa, tengo mucho miedo a todo. No conozco nada, tengo miedo de que nos pase algo, el no poder volver a ver a mis padres, pero lo tengo que enfrentar". Mientras su hijo observaba todo esto muy emocionado desde una de las salas.