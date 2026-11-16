Morelia ha acudido a 'El diario de Jorge' en busca de su madre y ha explicado que no tiene relación con ella desde hace años, aunque en realidad ha matizado que esta relación nunca ha sido fluida porque, según le ha contado su padre, ella la intentó vender junto a su hermana gemela a los once días de nacer en República Dominicana.

La joven ha explicado en el programa que la última vez que se puso en contacto con su madre fue para contarle que su hermana había atentado contra su vida y que no recibió la respuesta que esperaba su parte. Jorge Javier Vázquez le ha pedido que explique el motivo por el que, pese a todo lo que ha contado, quiere encontrar a su madre y ha recurrido al programa para hacer este llamamiento.

Morelia se ha emocionado al revelar que la razón por la que quiere volver a hablar con su madre es para conocer a sus hermanos y entender por qué sigue teniendo con ellos y no con ella y su gemela.

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