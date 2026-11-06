Acude a 'El diario de Jorge' porque quiere algo más con su amigo y se lleva "tremendas calabazas": "Me podías haber preguntado por teléfono"

Lula ha acudido a 'El diario de Jorge' con una misión clara: confesarle sus sentimientos a su amigo Jonny y pedirle que sea su novio .

Sin embargo, la respuesta de él no ha sido la que ella esperaba. Lo que comenzó como una sorpresa entre amigos (o algo más) ha terminado con un rechazo en toda regla ante las cámaras del programa de Jorge Javier Vázquez.

Johnny, un coleccionista de cartas sin interés en el amor

Antes de conocer el motivo de su visita al plató, Jonny ha conversado con Jorge sobre su vida. Jonny tiene una tienda en Valencia dedicada al coleccionismo de cartas: "Vendo cartas de Pokémon, de One Piece". Preguntado por su estado sentimental, Jonny ha sido tajante: "Nulo. No tengo ningún estado. Me dedico mucho al trabajo".

El presentador ha insistido en si le apetecía encontrar el amor, y Jonny ha respondido con dudas: "Pareja, sí, en algún momento, pero no justo ahora,". Unas palabras que ya anticipaban lo que vendría después.

La petición de Lula y el rechazo de Jonny en directo

Lula ha intentado explicarse, pero Jorge le ha animado a ir al grano con un consejo directo: "Sujeto, verbo, predicado". Entonces ella ha formulado la pregunta: "¿Quieres ser mi novio?".

La primera reacción de Jonny ha sido de incredulidad: "¿Hacía falta? o sea, me podrías preguntar por teléfono". Tras la insistencia del presentador, Lula ha repetido la pregunta y Jonny ha sido claro: "No, no quiero ser novio. No quiero tener novia. No. Lo siento mucho, pero no".

Pese al rechazo, Jonny ha querido matizar sus palabras: "Está súper hermosa, yo la aprecio un montón, la quiero y tal, pero no todo es lo que se ve. O sea, hay mucho más por detrás".

Para cerrar el momento, Jorge se ha dirigido a Lula con un comentario que ha arrancado las risas en el plató: "Te dije que ampliaras la agenda".

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