Su padre la convenció para venir a España y luego desapareció: la dura historia de Ainhoa

Ainhoa ha contado su complicada historia en 'El diario de Jorge': cuando era tan solo una niña, su padre se marchó de Colombia y le dejó únicamente un número de teléfono que ella memorizó para poder seguir en contacto con él. Durante mucho tiempo no pudo llamarle porque desconocía que tenía que marcar el prefijo de España delante y en la adolescencia una amiga se lo explicó, por lo que finalmente pudo retomar el vínculo perdido años atrás.

Su padre le pidió que fuera a España para reencontrarse con él, pero ella se acaba de graduar y esperó algunos años para ahorrar dinero y finalmente poder ir en su encuentro. Su sorpresa llegó cuando su padre rechazó verla: "Llegó a pedir a la Guardia Civil que me deportaran a Colombia". Una historia que ha contado entre lágrimas en los ojos y que ha emocionado a su novia y a su suegra, que han querido estar a su lado en el programa para recordarle que están con ella en este proceso tan duro que está viviendo.

Su suegra le ha leído una carta en la que le muestra su apoyo y su cariño, revelándole que para ella ya forma parte de su familia y que si no consigue encontrar a su padre, siempre los tendrá a ellos a su lado. Unas bonitas palabras que han emocionado a Ainhoa.

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