Jorge Javier hace un llamamiento para intentar encontrar al hermano de una invitada: ''Por favor, si alguien nos puede ayudar''

Luis Santiago tiene 30 años , presenta retraso madurativo y es sordo y mudo. Su hermana Syndia lleva tres décadas sin saber nada de él y sospecha que su madre conoce su paradero, pero se niega a revelarlo. Por ello, acude a ‘El diario de Jorge’ en busca de ayuda.

Syndia explica en el programa su historia e indica que desde hace 30 años no sabe nada de su hermano, tras su historia, ‘El diario de Jorge’ consigue contactar con la madre de la invitada, que entra en directo a través de una llamada.

La madre de Syndia entra en directo en 'El diario de Jorge', pero se niega a dar explicaciones

Pero la conversación está cargada de reproches y Jorge Javier intenta pedir una explicación: ''Tu hija cree que le estás ocultando información y que sabes dónde está tu hijo''.

La madre de Syndia se defiende y afirma que no tiene información: ''¿Tú crees que yo sé dónde está mi hijo? Llevo 10 años sin ver a mi hijo'', y tras sus palabras decide colgar la llamada.

Tras lo ocurrido, la madrastra de Syndia se sienta junto a ella en plató y piden ayuda para encontrarlo, por lo que Jorge Javier hace un llamamiento: ''El niño se llama Luis Santiago. 30 años. Tiene características especiales, retraso madurativo y es sordo y mudo. Si alguien nos puede ayudar, por favor''.

Syndia cuenta su dura historia y pide ayuda tras 30 años sin saber de su hermano