Por primera vez en la historia de 'El diario de Jorge', un sacerdote visita el plató. Se trata del padre Julio, un cura de 42 años, convencido de su fe, pero también de que existe una imagen equivocada de la vida de los sacerdotes. Llega al programa para recibir una mensaje muy importante de Óscar, un joven al que guio en su camino del sacerdocio.
Ante el desconcierto del padre Julio por la identidad de la persona que le habría convocado, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a un vídeo con el siguiente mensaje para el sacerdote: "Desde pequeño sentí llamada de Dios. Tú has sido en mi camino una gran inspiración. Te convertiste en una luz que ha seguido guiándome en el tiempo y distancia. Hoy recorrido miles kilómetros, desde Roma, para volver estar junto ti y confesarte algo muy importante".
Ha sido entonces cuando Óscar ha entrado en el plató y el Padre Julio lo ha reconocido de inmediato. Cara a cara y tras estrecharse en un fuerte abrazo, el joven ha confesado la importante decisión que ha tomado: colgar los hábitos.
"Después de un proceso largo, siento que Dios me llama y quiero buscar esa vida matrimonial", le ha explicado Óscar al padre Julio, quien ha reaccionado con unas palabras de apoyo absoluto hacia el joven: "El señor nos quiere ver felices, plenos llenos de paz y realizados. Cada quien tiene su camino."
Antes de conocer a la protagonista de la siguiente historia, Jorge Javier ha revelado que el padre Julio le ha hecho un inesperado regalo. Se trataba de un crucifijo de nada más y nada menos que el día de la comunión del sacerdote. "Lo voy a guardar con mucho cariño, se lo agradezco", ha asegurado el presentador.