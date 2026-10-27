El diario de Jorge 27 octubre 2026

El padre Julio recibe un inesperado mensaje por parte de Óscar, un joven al que guio en su camino del sacerdocio

Por primera vez en la historia de 'El diario de Jorge', un sacerdote visita el plató. Se trata del padre Julio, un cura de 42 años, convencido de su fe, pero también de que existe una imagen equivocada de la vida de los sacerdotes. Llega al programa para recibir una mensaje muy importante de Óscar, un joven al que guio en su camino del sacerdocio.

Ante el desconcierto del padre Julio por la identidad de la persona que le habría convocado, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a un vídeo con el siguiente mensaje para el sacerdote: "Desde pequeño sentí llamada de Dios. Tú has sido en mi camino una gran inspiración. Te convertiste en una luz que ha seguido guiándome en el tiempo y distancia. Hoy recorrido miles kilómetros, desde Roma, para volver estar junto ti y confesarte algo muy importante". El regalo del padre Julio a Jorge Javier Ha sido entonces cuando Óscar ha entrado en el plató y el Padre Julio lo ha reconocido de inmediato. Cara a cara y tras estrecharse en un fuerte abrazo, el joven ha confesado la importante decisión que ha tomado: colgar los hábitos.