Le da un ultimátum a su novio de un mes 'El Nitro' y acaban protagonizando el momento más surrealista de la tarde

María está encantada con su relación con 'El Nitro', su novio desde hace un mes (y tres días). Todo es maravilloso en su relación salvo una cosa... su mal carácter al despertar. Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge', la joven deja alucinada al presentador por su desparpajo y por su manera de hablar de su relación con 'El Nitro'.

La surrealista entrevista a María y su fallido ultimátum a su novio

La invitada al programa presentado por Jorge Javier, da detalles del mal humor de su pareja cuando le despierta por las noches si ella se levanta a mear y lo cierto es que Jorge Javier se parte de la risa con su invitada. Quiere darle un ultimátum a su novio, se pone muy seria y le dice que cambie ese mal carácter al despertar o, de lo contrario, habrá graves consecuencias.

Pero Nitro no parece tomarse muy en serio la dura advertencia de María: se echa a reír y dice que quiere mucho a su novia. Cuando se reencuentran en plató, el enfado de María brilla por su ausencia y Nitro es incapaz de tomarse en serio su ultimátum. Termina sentado sobre sus rodillas (algo a lo que se ha sumado Jorge Javier) y protagonizando varios momentos de lo más surrealistas.