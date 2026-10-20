Harto de que su suegra Eugenia no le deje dormir con su novia, Hugo visita el plató del 'Diario de Jorge' por qué necesita saber el motivo por el que siente que la madre de su novia "no le traga". Suegra y Yerno se efrentan, cara a cara, protagonizando un tenso momento.
Antes del encuentro, Hugo se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre la mala relación que tiene con su suegra: "Me llama Shin-chan. No me deja acostarme con su hija ni en su casa ni en la mía", cuenta el protagonista de esta historia, que insiste en que cuando le preguntan a Eugenia si pueden dormir juntos, su respuesta es clara y concise: "No".
Pese a la negativa de su suegra, Hugo le ha reconocido al presentador que se han saltado la prohibición en reiteradas ocasiones: "Aprovecho para acostarme con mi novia cuando mi suegra está entretenida viendo la tele”.
Más tarde, Lucía ha entrado al plató para pedirle a su madre que fuese más permisiva, ya que Hugo es su primer novio y asegura sentirse muy enamorada: "Tengo una edad para que mi madre me deje dormir con mi madre".
Ajena a lo que estaba sucediendo, Eugenia ha entrado al plató y ha sido sorprendida con un contundente mensaje de Hugo: "Estoy harto de que no cuentes conmigo para nada y que me hagas sentir incómodo cuando estamos solos y, para colmo, no me dejas acostarme con tu hija".
"¿Perdona el Shin-chan este? ¿Qué quiere que le ponga la camita y los globitos? Lo siento, pero no", ha reaccionado tajante Eugenia, antes de explicar el motivo: "Es lo que he vivido en mi casa y la norma que tengo". También ha reconocido que es consciente de que su hija tiene relaciones íntimas, pero se niega rotundamente a que pasen la noche juntos.
Cara a cara, Hugo ha continuado pidiendo una explicación a su yerna, quien, enfadada, ha contestado: "No me da la gana. Es mi norma y mi casa, no hay más". Una discusión que Eugenia ha zanjado con las siguientes palabras: "Ahora vas a dormir con ella por videollamada, porque va a estar castigada hasta los 40”.