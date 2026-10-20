Harto de que su suegra Eugenia no le deje dormir con su novia , Hugo visita el plató del 'Diario de Jorge' por qué necesita saber el motivo por el que siente que la madre de su novia "no le traga". Suegra y Yerno se efrentan, cara a cara, protagonizando un tenso momento.

Antes del encuentro, Hugo se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre la mala relación que tiene con su suegra: "Me llama Shin-chan. No me deja acostarme con su hija ni en su casa ni en la mía", cuenta el protagonista de esta historia, que insiste en que cuando le preguntan a Eugenia si pueden dormir juntos, su respuesta es clara y concise: "No".

Pese a la negativa de su suegra, Hugo le ha reconocido al presentador que se han saltado la prohibición en reiteradas ocasiones: "Aprovecho para acostarme con mi novia cuando mi suegra está entretenida viendo la tele”.

Más tarde, Lucía ha entrado al plató para pedirle a su madre que fuese más permisiva, ya que Hugo es su primer novio y asegura sentirse muy enamorada: "Tengo una edad para que mi madre me deje dormir con mi madre".

Eugenia reacciona a la petición de su yerno: "¿Qué quiere que le ponga la camita y los globitos?"

Ajena a lo que estaba sucediendo, Eugenia ha entrado al plató y ha sido sorprendida con un contundente mensaje de Hugo: "Estoy harto de que no cuentes conmigo para nada y que me hagas sentir incómodo cuando estamos solos y, para colmo, no me dejas acostarme con tu hija".