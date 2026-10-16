El duro reencuentro entre un padre e hijo tras una pelea: "Le estampé contra las escaleras"

El diario de Jorge 16 octubre 2026

Rubén pide perdón a su padre tras agredirle y recibir un ultimátum en casa.

"Agarré a mi padre, lo levanté y lo estampé contra la escalera de caracol", es como Rubén relata lo ocurrido durante una brutal discusión que tuvo lugar el pasado 7 de agosto. Nelson, su padre le dio un ultimátum y el plazo está a punto de cumplirse: tiene cinco días para abandonar su casa. 'El Diario de Jorge' recibe a padre e hijo, que viven y tenso reencuentro en plató junto a Jorge Javier Vázquez.

La dura confesión de Rubén sobre su enfrentamiento con su padre Rubén le confiesa a Jorge Javier que, tras salir de casa y "sentirse libre" por primera vez, tuvieron un choque en casa debido a "los egos" de su padre: "Se me encaró, me fue dejando sin espacio y yo, después de sentirme libre y ver que me estaba cohibiendo... estaba delante, me estaba acorralando, lo cogí y lo estampé porque estaba la salida ahí. Se hizo daño en la costilla y me fui a la habitación. Se me volvió a encarar y lo empujé fuera". Cuenta el joven que se marchó de casa a tomar el aire y, cuando volvió, la puerta estaba cerrada: "Actué mal porque lo que hice fue llamar a la Policía. Vino y hablamos y llegamos al consenso de que es anoche no dormía en casa y que al día siguiente nos sentaríamos a hablar para arreglar las cosas". Cuenta Rubén que algún que otro enfrentamiento leve han tenido en el pasado, nunca de estas magnitudes.