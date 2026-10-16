El duro reencuentro entre un padre e hijo tras una pelea: "Le estampé contra las escaleras"

"Agarré a mi padre, lo levanté y lo estampé contra la escalera de caracol", es como Rubén relata lo ocurrido durante una brutal discusión que tuvo lugar el pasado 7 de agosto. Nelson, su padre le dio un ultimátum y el plazo está a punto de cumplirse: tiene cinco días para abandonar su casa. 'El Diario de Jorge' recibe a padre e hijo, que viven y tenso reencuentro en plató junto a Jorge Javier Vázquez.
Rubén le confiesa a Jorge Javier que, tras salir de casa y "sentirse libre" por primera vez, tuvieron un choque en casa debido a "los egos" de su padre: "Se me encaró, me fue dejando sin espacio y yo, después de sentirme libre y ver que me estaba cohibiendo... estaba delante, me estaba acorralando, lo cogí y lo estampé porque estaba la salida ahí. Se hizo daño en la costilla y me fui a la habitación. Se me volvió a encarar y lo empujé fuera".
Cuenta el joven que se marchó de casa a tomar el aire y, cuando volvió, la puerta estaba cerrada: "Actué mal porque lo que hice fue llamar a la Policía. Vino y hablamos y llegamos al consenso de que es anoche no dormía en casa y que al día siguiente nos sentaríamos a hablar para arreglar las cosas". Cuenta Rubén que algún que otro enfrentamiento leve han tenido en el pasado, nunca de estas magnitudes.
Al parecer, padre e hijo tenían un vínculo muy especial hasta el punto de que su madre se sintió desplazada y que los padres tomaron la decisión de que el padre rechazara al hijo durante una semana. Quizás ese daño se ha quedado grabado en subconsciente del chico pues, "desde ese momento, la relación no volvió a ser igual", confiesa, visiblemente emocionado.
"Lo siento mucho. Llegué a un límite que no tenía que haber llegado", han sido las palabras de Rubén a su padre cundo se han visto las caras en el plató y se han abrazado. Rubén pide tener un ambiente sano en el que puedan hablar las cosas sin tener que discutir y su padre solo le pide tres cosas a su hijo: que no suba al perro a una pizarra, que no escupa en los vasos y que recoja lo que limpie:
"Nunca le hemos impuesto nada y lo que ha contado de cuando era pequeño, no es como lo ha contado. No le desprecié, solo le aparté un poco. No le ha generado ningún conflicto, solo cuando se lo he contado", cuenta Nelson, que quiere quitarle importancia al hecho de la agresión. Para él, es más importante el hecho de que su hijo no quisiera hablar para arreglar las cosas.