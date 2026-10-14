Lola acude a 'El diario de Jorge' para rechazar a Juan y un hombre del público le ofrece una cita

Lola ha acudido a 'El diario de Jorge' para contarle a su compañero de baile, Juan, que no quiere dar más pasos con él que no sean los de baile porque le parece que es un hombre "muy intenso" y eso le "agobia". Le ha explicado a Jorge Javier Vázquez que le envía muchos mensajes y que su intención es decirle que quiere tomar distancia en el programa.

Juan, que en un primer momento se había quedado sorprendido con la invitación a 'El diario de Jorge', ha escuchado sus explicaciones y, antes de que Jorge Javier Vázquez diera paso al siguiente invitado, ha visto a un señor del público pidiéndole paso y es que le quería contar a Lola que se había fijado en ella nada más verla entrar en plató y que estaba interesado en conocerla.

"Me estaba haciendo ilusiones con Lola", le ha dicho a Jorge Javier, que le ha pedido a Lola que se acercase a la grada para saludarlo. "Lola, que ya no estás sola", ha sido el chascarrillo que el señor del público ha utilizado para llamar la atención de la invitada al programa. "¡Qué majo!", ha dicho ella, que ha accedido a sentarse a su lado en la grada para hablar un rato juntos.