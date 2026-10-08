Iryna quiere que su madre deje de sentirse culpable por dejarla en Ucrania con sus abuelos y la emociona con su mensaje

Iryna conoció a su madre cuando tenía cinco años porque durante ese tiempo estuvo viviendo con sus abuelos paternos en Ucrania mientras su madre, Alejandra, trabajaba en España, buscando un futuro mejor para las dos . La joven ha acudido a 'El diario de Jorge' para darle las gracias a su madre por todo lo que ha hecho por ella y para pedirle que no se sienta culpa ni sufra al recordar aquellos años separadas.

Antes de encontrarse en plató, las dos le han contado su parte de la historia a Jorge Javier Vázquez por separado: Iryna le ha explicado que no sabía quién era su madre y que cuando ella la llamaba pensaba que era una amiga de su abuela, pero que fue muy feliz cuando se pudieron reencontrar en Ucrania y su madre la trajo a España para vivir con ella; mientras que Alejandra ha roto a llorar al confesar que para ella fue "muy duro" dejar a su hija durante tantos años.

Alejandra ha explicado que hizo muchos sacrificios durante aquellos años para que su hija fuera feliz: "Yo no tenía para comer pero le mandaba dinero para que fuera de vacaciones". Y su hija ha entrado a plató para decirle que sabe todo lo que ha hecho por ella y darle las gracias: "Lo he tenido todo, me has dado una vida increíble".

Unas palabras con las que ha emocionado a su madre, que no quiere que se sienta culpable ni triste al pensar en la decisión que tomó hace tantos años en busca de un futuro mejor para ambas.

MÁS NOTICIAS