Juanan que no es capaz de comunicarse con su padre. Motivo por el cual ha querido convocarlo en el plató de 'El diario de Jorge' para hablar muy seriamente con él y manifestarle que a lo largo de toda su vida nunca ha sentido su apoyo. Su historia ha dado pie a que Jorge Javier se sincerase sobre su relación con su progenitor.

El protagonista de esta historia se ha abierto por completo ante el presentador, contándole que anhela que su padre se sienta orgulloso de él. Pese al amor que sienten el uno por el otro, nunca han conseguido entenderse y a ambos les cuesta demostrarse cariño. Por ello, quiere derrumbar en el programa el muro que los separa de manera definitiva.

El consejo de Jorge Javier al invitado a 'El diario de Jorge'

"Te voy a decir una cosa, a los padres no hay que hacerles caso cuando te aconsejan en el terreno profesional porque miran por lo que les parece bien a ellos, pero no por lo que te puede gustar a ti. Casi nunca nos escuchan cuando les hablamos de lo que nos apetece en la vida profesional y siempre son trabas", le ha dicho el presentador al invitado, el que ha contado que su padre siempre le daba un "no" como respuesta, lo que también ocurrió cuando le dijo que quería estudiar periodismo: "Me decía: 'Eso no tiene futuro, no hagas eso'. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso? No le hice caso y ¿qué soy? El número uno. Así que a los padres no hay que hacerles caso nunca en el tema profesional".