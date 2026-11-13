Álvaro le pide matrimonio a su casero Toni tras enamorarse de él: "Quiero que seas mi compañero de vida"

Lo que comenzó como una simple búsqueda de habitación en Maspalomas, en Gran Canaria, ha terminado en una petición de matrimonio en televisión nacional. Álvaro ha acudido al programa 'El diario de Jorge', presentado por Jorge Javier Vázquez, para contar cómo se enamoró de su casero, Antonio, conocido como Toni, y pedirle que se case con él ante las cámaras.
Álvaro ha explicado en el programa que trabajaba en dos empleos y necesitaba un alojamiento cerca de sus lugares de trabajo. Un compañero le avisó de que dejaba libre su habitación y le recomendó el piso. "Tenía dos trabajos y me quería algo cerca de donde estaba. Uno de mis compañeros me dice 'Mira, voy a dejar la habitación donde estoy y te va a venir bien'", ha relatado.
Cuando llegó al piso y le abrió la puerta Antonio, Álvaro no daba crédito. "No creo que sea el casero. Yo esto no, no creo que sea el casero. Y me dice 'Hola, ¿qué tal?'. Y yo le digo 'Sí, vengo buscando a Antonio'. Entonces, nada, 'soy yo'", ha recordado entre risas.
Preguntado por si le gustó desde el principio, Álvaro ha reconocido que sí, pero que su prioridad era asegurarse la habitación. "Yo tenía algo muy claro. No iba a hacer nada porque, o sea, estoy buscando dónde quedarme a dormir", ha afirmado. Según ha contado, no quería arriesgarse a perder el alojamiento por un impulso: "No querías jugártela", le ha resumido el presentador del espacio.
Álvaro ha detallado que se centró en resolver los aspectos prácticos: "Yo podía solucionar eso allí. Vale, saber el precio, cuánto era la fianza, todo lo que tenía que... el procedimiento". Le gustó el piso y se quedó.
Según el relato de Álvaro, fue Antonio quien dio el primer paso. "Él me invitó a cenar. 'Vamos a cenar'. Yo, el casero, para poder solucionar el pago. Yo le digo 'No, tú, lo podemos solucionar aquí', pero finalmente salieron a cenar.
El presentador le ha preguntado si Antonio también estaba interesado desde el principio, y Álvaro lo ha confirmado: "Fue amor a primera vista. Él estuvo buscándome al principio. A mí me gustaba, claro, y me gusta, pero yo siempre tenía esa... espérate un poco porque, a ver, es el casero".
La convivencia no fue sencilla al inicio. Álvaro ha explicado que apenas coincidían debido a sus horarios: "Tenía dos trabajos, tanto que dormía 4 horas por la noche y 4 horas por la tarde". Antonio, por su parte, regenta un centro de masaje en el que lleva 18 años trabajando, principalmente en horario de tarde. Según ha contado Álvaro, la relación empezó a avanzar cuando Antonio le propuso compartir más tiempo juntos tras varias semanas de convivencia.
La pareja ha señalado que un viaje a Estambul supuso un punto de inflexión en su relación, consolidando el vínculo que habían construido desde aquel primer encuentro en Maspalomas. Según han confesado, Álvaro ha mantenido el pago de su habitación incluso siendo ya pareja de Toni, como forma de preservar cierta independencia.
El momento más emotivo de la emisión ha llegado cuando Toni se ha arrodillado en el plató de 'El diario de Jorge' para pedir matrimonio a Álvaro con una declaración que ha emocionado al público presente: "Quiero que seas mi compañero de vida". La reacción en el plató ha sido de emoción generalizada, con el público aplaudiendo y Jorge Javier Vázquez celebrando el momento junto a la pareja.