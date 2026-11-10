Juani se derrumba al contar que sospechaba que su marido tenía una relación con su madre: "Los pillé varias veces"

Juani ha acudido a 'El diario de Jorge' para reencontrarse con sus primos, Encarni y Antonio, que le ayudaron hace años cuando más lo necesitaba, que fue cuando vivía en un coche tras haberse marchado del hogar en el que convivía con su madre y su marido, harta de pasarlo mal : "No me dejaban comer porque me quedé parada y no aportaba dinero; si me duchaba me cortaban el gas, me ignoraban y me hacían la vida imposible".

"A mis hijos los tenían comprados con el carnet de conducir, móviles, motos, coches", ha añadido Juani, que no obtuvo la comprensión de sus hijos, con los que ahora no tiene relación, hasta el punto de que supo que se había convertido en abuela a través de las redes sociales. La invitada ha explicado que esta alianza en su contra que forjaron su marido y su madre, en su opinión, se debe a que ellos habían iniciado una relación: "No es normal que una madre no apoye a una hija y mi madre cuando falleció hace ocho años su domicilio era mi casa".

"Los pillé varias veces tonteando y hasta ella se ponía ropa mía, se peinaba como yo", ha confesado Juani, que abandonó desesperada su hogar y vivió dos meses en su coche hasta que encontró un nuevo trabajo. En ese momento, su hermana no le ayudó, pero quienes sí que estuvieron a su lado fueron sus primos, a los que les está muy agradecida.

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