El desgarrador testimonio de Nazaret, víctima de acoso escolar: "Me pegaron en la cara y el instituto no hizo nada"

Nazaret ha abierto su corazón en 'El diario de Jorge' y le ha contado a Jorge Javier Vázquez el calvario que vivió desde que cursaba tercero primaria y durante varios años del instituto siendo víctima de acoso escolar . La joven ha explicado que al principio "no le daba mucha importancia", pero que muy pronto "fue a más". El primer comentario que le afectó fue el de una niña que le dijo que nunca iba a gustarle a nadie "porque estaba gorda" cuando tenía diez años.

La situación fue escalando y llegó a recibir agresiones físicas. "Me pegaron en la cara", ha recordado Nazaret, que fue ese día en el que sus padres se enteraron de lo que le estaba ocurriendo. Para ella, fue "un alivio" que ellos se enteraran y le prestaran su apoyo. Pero ha recordado que el camino fue muy duro porque "el instituto no hizo nada" tras esa agresión y, además, desarrolló una relación tóxica con la comida y llegó a estar un mes sin ingerir sólidos, únicamente tomando bebidas energéticas.

Su agradecimiento a su madre

La razón por la que Nazaret ha acudido a 'El diario de Jorge' ha sido para darle las gracias públicamente a su madre por sostenerle siempre y ser, junto a su padre, la persona que le ha ayudado a salir hacia adelante tras el calvario vivido durante su infancia y adolescencia.

Al dirigirse a ella se ha roto y las lágrimas le han impedido seguir con su discurso y ahí ha estado una vez más su madre para arroparla y darle su apoyo.

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