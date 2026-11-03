Paqui, harta de sus amigas, destapa sus trapos sucios y ellas no dan crédito: "Me he quedado muerta"

Paqui no soporta más algunas de las actitudes de sus amigas Mari Carmen y María Jesús. Motivo por el cual ha decidido convocarlas en 'El diario de Jorge' para cantarles las cuarenta y destapar algunos de sus trapos sucios.

Junto al presentador, Paqui ha desvelado algunas de las razones por las que está harta de sus amigas. Sobre Mari Carmen ha asegurado que "es como un pavo real": "Se cree única en el mundo, quiere ser la primera en todo. Se cree el centro de atención". Tampoco le gusta su impuntualidad ni que se pase todo el día pegada al móvil.

En cuanto a María Jesús, Paqui ha criticado que sea demasiado calmada y que no acepte ninguno de sus consejos: "Aunque le molesten muchas cosas, mías o de la otra, no suele decir las cosas a la cara. Tiene que espabilar".

Mari Carmen y María Jesús se quedan en shock con las críticas de Paqui

Mientras Paqui hablaba con Jorge Javier Vázquez sobre las razones por las que no soporta a sus amigas, estas se encontraban en una sala insonorizada, ajenas a todo lo que estaba ocurriendo en el plató. Instantes más tarde, el presentador les ha pedido que se reúnan con él.