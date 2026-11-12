De conocerse el día del apagón a comprometerse en 'El diario de Jorge': la historia de amor de José y Toñi

La historia de amor de José y Toñi es sorprendente y bonita a la vez. Eran vecinos en Badalona desde hacía muchos años pero se conocieron el día del apagón , el 25 de abril de 2025, cuando ella se quedó encerrada en el ascensor de su bloque y él la rescató . Al salir del cubículo ella le dijo que era su héroe y le dio un beso en la mejilla al que precedió una cita en el bar de al lado de sus casas, donde comenzó a escribirse su historia hasta que hoy él le ha pedido matrimonio en 'El diario de Jorge' .

José le ha contado a Jorge Javier Vázquez antes de la entrada en plató de Toñi que está muy agradecido con su pareja porque gracias a ella ha ganado mucha autoestima y ha evolucionado muy positivamente. Cuando se conocieron, llevaba soltero 18 años y ella le ha cambiado la vida a mejor, por lo que su intención en el programa era darle las gracias y pedirle comparta el resto de sus días con él.

Toñi, que es muy fan de Telecinco, ha aceptado la invitación del programa sin saber lo que le esperaba al entrar a plató. Su sorpresa ha sido mayúscula cuando ha descubierto que ha sido su novio el que la ha llevado hasta allí para pedirle matrimonio en su cadena favorita. ¡Qué viva el amor!

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