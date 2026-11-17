Yolanda y Jacqueline son dos hermanas que tienen 61 y 55 años, respectivamente, y han acudido a 'El diario de Jorge' porque quieren encontrar a su padre o a alguna persona de su familia paterna , ya que sienten la curiosidad de saber cómo se ha encuentra y cómo ha sido su vida. La razón por la que han decidido dar el paso ahora es que hace nueve meses murió su madre , una figura muy importante en la vida de ambas y quieren saber qué fue de la persona con la que se casó y con la que las tuvo a ellas.

Llevan 40 años sin saber de él y han explicado que el motivo es que dejaron de tener contacto cuando la relación entre su padre y su madre se rompió. Por entonces ellas eran solo unas niñas. Años más tarde intentaron ponerse en contacto con él y consiguieron mantener una conversación, en la que él se negó a acudir a la boda de Jacqueline, a la que le hubiera hecho ilusión que su padre la acompañase en su gran día.

Jacqueline ha confesado que lo entendió como una lección de que no tenía que mendigar amor de nadie que no quisiera estar en su vida, pero ahora que han pasado tantos años quiere que su padre le responda a una pregunta: ¿por qué? Esa es la misma pregunta que le quiere hacer Yolanda, que se niega a compartir con su hermana pequeña lo que sabe de su padre porque la quiere "proteger".

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