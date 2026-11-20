Ariadna ha acudido a 'El diario de Jorge' con un objetivo claro: pedirle a Águedo , el mejor amigo de su novio Nicolás , que deje de enviarle vídeos de mujeres al móvil.

Lo que parecía una simple visita al programa de Jorge Javier Vázquez se ha convertido en un enfrentamiento en directo lleno de reproches y justificaciones entre los tres jóvenes.

Águedo llega al plató sin saber quién le espera

El plan ha comenzado con una estrategia orquestada por Jorge Javier Vázquez. Águedo, un joven de 18 años procedente de Córdoba capital, ha llegado al plató convencido de que una chica le había convocado al programa. Según ha explicado Jorge, "Águedo piensa que como tiene tantas chicas revoloteando a su alrededor le ha convocado una de ellas o varias para estar con él".

Mientras tanto, Nicolás y Ariadna permanecían ocultos en la nueva sección de la paquetería del programa, esperando el momento de la sorpresa. Águedo, que ha llegado perfumado y con expectativas de una velada especial, ha ido abriendo los distintos paneles hasta encontrarse cara a cara con Ariadna.

Ariadna pide a Águedo que pare

Nada más descubrirse, Ariadna ha ido directa al grano. "Que por favor, para. Enviarle esos vídeos a un amigo tuyo soltero... míratelos tú solo y haz lo que quieras hacer con los vídeos. Pero para", le ha dicho a Águedo sin rodeos.

La reacción de Águedo no se ha hecho esperar. Lejos de disculparse, ha ofrecido una peculiar justificación: "Es mi amigo. Si yo disfruto viendo los vídeos, yo se lo envío para que disfrutemos los dos juntos". Además, ha añadido que su propia madre le enseñó a compartir, así que él aplica ese principio también a los vídeos.

Nicolás, entre la amistad y la relación

Por su parte, Nicolás ha intervenido para pedirle a su amigo un cambio de actitud. "Que cambies un poco, loco, que te centres, loco, que me estás buscando la ruina", le ha dicho directamente. Según ha relatado, hace dos semanas incluso se peleó con Ariadna por culpa de esta situación.

Águedo ha reconocido que lo intenta, pero que "es difícil". También ha desvelado que Nicolás le ha confesado estar "enamoradísimo" de Ariadna. Otro punto de fricción ha sido el mote "aguacate" que Águedo le ha puesto a Ariadna. Según ha explicado, se trata de un apodo que surgió de un vídeo en redes sociales, aunque a ella no le hace ninguna gracia.

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