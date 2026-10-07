La historia de Carol: conoció a su actual pareja cuando estaba embarazada y casada con otro hombre

Carol llega desde Huelva a 'El diario de Jorge' para compartir su historia y darle un mensaje en público a Luis , el hombre con el que comparte su vida y al que c onoció cuando estaba casada con otro hombre y esperaba un bebé . "La primera vez que lo vi me llamó la atención", le ha confesado la invitada a Jorge Javier Vázquez, al que también le ha contado que le comentó a su compañera que le había parecido atractivo Luis.

"Él era mi alumno y no estaba preparado, te juro por Dios que no", ha comentado Carol acerca de su historia con Luis, al que le daba clase de pilates. La invitada ha explicado que durante un tiempo fue tan solo su profesora y que la chispa entre ellos comenzó a surgir "en la pandemia", cuando el matrimonio de ella comenzó a tambalearse: "Fue tres años después de conocernos".

La sorpresa de Luis

Carol ha llevado a Luis a 'El diario de Jorge' "engañado" porque él no sabía que quería darle un mensaje en público. "Te quiero decir que me has cambiado la vida, que eres una persona maravillosa, que me has hecho mejor mamá, que me haces la mejor empresaria del mundo y que me has ayudado a crecer muchísimo", le ha dicho a su novio, al que le ha confesado que si algún momento se separan está convencida de que no encontrará a nadie que la comprenda como él.

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