Los malabares en un touchdown, la surrealista jugada de la semana para Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback

El repaso semanal de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti de las mejores jugadas de la NFL tiene un brillo especial tras la quinta semana de competición en el arranque de ElDesmarque Quarterback. La consecución de touchdowns eleva la elección a un debate abierto que se amplifica a la comunidad para elegir cuál es el momento más sonado, uno de ellos incluido en uno de los partidazos vividos en las retransmisiones de Mediaset.

La mirada a Londres para el partido de la semana pasada entre Jaguars y Cardinals deja uno de los momentos más surrealistas de toda la NFL 26/27. A pesar de la derrota, los de Arizona dejaron una de las anotaciones más sonadas por todo lo que significa recibir el ovoide como lo hizo Trey McBride, poco menos que un truco de magia con la eficiencia de un receptor de época.

El tight end demuestra un nivel de concentración extremo para hacer un malabarismo hasta hacerse con el balón en cuestión de milésimas de segundo. Clava los pies y hace lo posible por agarrar el balón. Aguanta el balón con el rival encima, y como dice el propio Iker Sagasti, "es difícil encontrar una jugada como esta". Tan surrealista es, que el propio McBride celebra con el árbitro que le hayan concedido el touchdown porque a ojos de cualquier mortal, sería imposible verlo sin la cámara lenta.