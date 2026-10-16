Los malabares en un touchdown, la surrealista jugada de la semana para Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback

El repaso semanal de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti de las mejores jugadas de la NFL tiene un brillo especial tras la quinta semana de competición en el arranque de ElDesmarque Quarterback. La consecución de touchdowns eleva la elección a un debate abierto que se amplifica a la comunidad para elegir cuál es el momento más sonado, uno de ellos incluido en uno de los partidazos vividos en las retransmisiones de Mediaset.
La mirada a Londres para el partido de la semana pasada entre Jaguars y Cardinals deja uno de los momentos más surrealistas de toda la NFL 26/27. A pesar de la derrota, los de Arizona dejaron una de las anotaciones más sonadas por todo lo que significa recibir el ovoide como lo hizo Trey McBride, poco menos que un truco de magia con la eficiencia de un receptor de época.
El tight end demuestra un nivel de concentración extremo para hacer un malabarismo hasta hacerse con el balón en cuestión de milésimas de segundo. Clava los pies y hace lo posible por agarrar el balón. Aguanta el balón con el rival encima, y como dice el propio Iker Sagasti, "es difícil encontrar una jugada como esta". Tan surrealista es, que el propio McBride celebra con el árbitro que le hayan concedido el touchdown porque a ojos de cualquier mortal, sería imposible verlo sin la cámara lenta.
La bomba de Burrow que atrapa Ja'Marr Chase es otra de las jugadas más poderosas de la semana por todo lo que significa: aprovecha el pase del quarterback con el defensor encima, se gira en el aire y demuestra por qué es el número uno. Y será uno de los mayores atractivos del NFL Madrid Game 2026 en el Santiago Bernabéu. Es capaz de ganar la posición con el cuerpo, coger el ovoide en el aire con el defensor encima, y atraparlo entre la cara y el cuerpo para asegurar la anotación.
El otro highlight es el de Christian Watson tras recibir un pase que vuela 67 yardas, una maravilla de Jordan Love para los Green Bay Packers que está al alcance de muy pocos. Y no solo por el cañón que tiene el quarterback en el brazo, sino por la habilidad de llegar al balón a pesar de que se meten en su espacio. Una locura que deja en el aire cuál puede ser el mejor momento de la semana en la NFL
Esta es la primera semana de la temporada donde Mediaset da tres partidos en abierto el domingo de NFL, y todo porque empiezan los enfrentamientos en Europa. El domingo 18 de octubre la jornada arranca con un Jaguars - Texans (a las 15.30h. en Mediaset Infinity), sigue a la noche con el Bills - Raiders (22:25h. en Mediaset Infinity) y finalizada de madrugada poco después con el Cowboys - Packers (02:30h. en Cuatro).
Los tres partidos tendrán una previa con el equipo de narradores y comentaristas, y empezarán 15 minutos antes de cada enfrentamiento.