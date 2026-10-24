Amador Mohedano reacciona a las palabras de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco: "Pasaba de su madre"

Las duras palabras de Rosa Benito contra su sobrina, Rocío Carrasco, en 'Supervivientes All Stars' , han comenzado a tener consecuencias . Las reacciones no se han hecho esperar y si bien Gloria Camila Ortega sentenció en 'La tarde se mueve' que, aunque preferiría que no se hablara del tema, su tía no mentía , ahora es Amador Mohedano quien se suma a estos ataques para despreciar públicamente a su sobrina.

Amador Mohedano apoya a Rosa Benito para atacar a Rocío Carrasco

Rosa Benito aseguró en una conversación con sus compañeras de 'Supervivientes All Stars', que Rocío Carrasco ignoraba a sus hijos cuando se iba un mes de vacaciones y que no los llamaba por teléfono, dando lugar a que su propia madre, Rocío Jurado, se quejara de la actitud de su hija y opinase que "no tenía sentimiento de madre". Tras este duro ataque, Amador Mohedano da la cara por su exmujer y asegura que "lo que dice Rosa ahí es totalmente cierto".

"Mi sobrina, Rocío Carrasco, no ha tenido ningún sentimiento de una madre normal porque ella era cómoda en el sentido ese de que los niños se quedaban en Chipiona con mi hermana Gloria y ella prácticamente pasaba. Rocío Flores tenía una edad en la que su madre le hacía falta más que nunca. Antonio David fue quien ayudó a los niños", sentencia Amador Mohedano, que no duda en atacar, una vez más a su sobrina.

Según Amador, su hermana, la Jurado, se quejaba de que su hija no fuera nada familiar y se preguntaba que a quién había salido. "Me decía, ¡Amador tú crees que mi Rocío me odia?' Ella lo decía porque sabía cómo era". Opina que a su sobrina "se le ha ido la olla" por el daño que le ha provocado a su hija y también se pronuncia sobre el enfrentamiento entre su sobrina y su hija, Rosario Mohedano: "Eran como hermanas y le ha quitado la palabra a todo el mundo".

Estas fueron las palabras de Rosa Benito contra Rocío Carrasco