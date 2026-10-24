La emotiva llamada de Alba Silva y su madre tras el violento asalto: "Siento mucho que hayas tenido que vivir esto por mí"

Alba Silva ha visitado el plató de '¡De viernes!' para narrar la terrible experiencia que ha vivido después de que unos encapuchados asaltaran la casa que comparte con su marido, el futbolista Sergio Rico : "Me golpearon al descubrir que tenía el móvil", ha llegado a declarar en su desgarradora entrevista . Durante su intervención en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, la influencer ha recibido una inesperada llamada, la de su madre.

La emotiva llamada de la madre de Aba Silva

Durante su entrevista, Alba Silva ha confesado que tenía miedo de que su madre sufriera un infarto por todo lo que ha vivido la familia con este violento atraco. Poco después, Encarna, madre de Alba Silva, ha intervenido en el programa: "Estoy bien, un poco más tranquila, aunque todavía con el miedo en el cuerpo. Ahora estoy más nerviosa porque veo a mi hija pasarlo mal. Se me destroza el alma de verla", han sido parte de sus palabras.

Encarna admite que es una mujer fuerte y que, por eso, su hija no debería preocuparse tanto: "Somos una gran familia y vamos a olvidar esto. Hay que pasar página y pa' lante", añade la mujer. Alba, visiblemente emocionada, se ha dirigido a su madre: "Siento que hayas tenido que vivir esto por mi culpa". Encarna, por su parte, le dice a su hija que prefiere estar al lado de su hija y de su familia en estos momentos malos y le envía un mensaje de ánimo.

"Quiero que te tranquilices. Somos fuertes, vas a poder con esto porque has podido ya con muchas cosas. Tienes unos hijos maravillosos, tienes un marido que te quiere con locura y es una maravilla, tú eres lo que más quiero en este mundo junto con tus hermanas y vas a poder con esto. Ya pasó, lo que tenemos que hacer es olvidar. Yo soy fuerte y le voy a ar fuerza a ella", añade la mujer.