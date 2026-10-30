Sagasti y Ponseti alucinan con el touchdown más inusual de un quarterback en la NFL

La temporada NFL vuelve a tener un pico de espectacularidad tras la séptima semana con alternativas, caídas de dos imbatidos y el brillo estelar de alguna de las jugadas más sonadas. Después de los partidazos vividos en Mediaset, los highlights se amplifican a toda una jornada donde destaca el touchdown de carrera más largo de un quarterback en diez años y algunas de las recepciones más sonadas.

La victoria de Denver Broncos por 30-17 contra Arizona Cardinals coloca a Bo Nix como un referente por la inteligencia en el césped en uno de los momentos determinantes de la victoria de los de Colorado. Tanto Iker Sagasti como José Antonio Ponseti se asombran por la capacidad del mariscal de leer la jugada para interpretar el espacio vacío para ejecutar la locura más inimaginable de la jornada.

La carrera de 62 yardas de un quarterback para conseguir un touchdown no se veía desde 2016, y así lo explica Sagasti: "Hacía muchos años que un QB no corría tanto para entrar en la endzone. Necesitaba esto Bo Nix", define. Y verdaderamente es sorprendente por todo lo que supone el aplomo a la hora de tomar una decisión que nadie ha ejecutado de esa manera en más de 2.500 partidos desde el anterior récord.

Y la clave está en la inteligencia de Nix, pero también en el movimiento de Adam Trautman, el tight end que nubla la visión de los Cardinals con un movimiento de engaño que deja abierta por completo la endzone. Un guiño sintomático de a lo que puede llegar la estrella de los Broncos si recupera su mejor nivel para el momento más determinante de la temporada.

Los partidazos de la Semana 8 de la NFL

El peso fuerte de la jornada pasa por el Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos por lo que significa para dos equipos con cinco victorias que optan a todo. Bo Nix está recuperando su mejor nivel justo cuando Mahomes da señales de debilidad por primera vez esta temporada. Y lo sorprendente es que son dos equipos que ya han chocado este año, en la primera jornada.

El hecho de cruzar a Bo Nix con Patrick Mahomes en este punto de la temporada con los dos equipos colocados como candidatos a brillar en playoffs es sin duda un punto de inflexión. Por todo lo que puede significar para el quarterback de los Broncos y por la necesidad de remontar el vuelo tras la primera derrota para los Chiefs, que no han tenido la mejor semana ante los recientes campeones.

En la previa del NFL Madrid Game, Mediaset retransmite dos partidos en abierto el domingo de NFL. El domingo 1 de noviembre la jornada arranca con un Chiefs - Broncos (a las 22:25h. en Mediaset Infinity), sigue a la noche con el Eagles - Commanders (22:25h. en Mediaset Infinity) y finalizada de madrugada poco después con el Cowboys - Packers (02:20h. en Cuatro).

Los dos partidos tendrán una previa con el equipo de narradores y comentaristas, y empezarán 15 minutos antes de cada enfrentamiento.

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