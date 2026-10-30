El FC Barcelona , encabezado por Joan Laporta y toda su junta directiva , emitió este jueves un comunicado en el que sorprendió que uno de los puntos del mismo iba directamente dirigido a la plantilla culé, reafirmando la máxima confianza que hay en ella. Una cuestión que ha sorprendido a muchos en el último programa de El Chiringuito , donde se habló abiertamente de si ese hecho y otros como lo de los fichajes que quieren hacer en defensa lo único que hacen es confirmar que están en crisis tras las derrotas frente al PSG y el Real Madrid.

¿Qué decía el comunicado?

Para entender el debate, hay que ir por partes y lo primero es saber qué dijo el Barça en su escrito: "La Junta ha reafirmado su plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino. A pesar de los últimos resultados, el equipo mantiene intactas la ilusión y la ambición con el máximo compromiso para afrontar los retos de la temporada". Esto fue algo que el presentador del programa no entendía para nada y así lo manifestó en su exposición.

Pedrerol y D'Alessandro también se mojó

"Yo creo que en este comunicado el Barça hace pública la crisis o, por lo menos, las dudas que hay en el equipo. Creo que eso hay que mantenerlo dentro del ámbito de la privacidad. Cuando ratificamos, al día siguiente te echan. Entonces, aquí no cuela esto. ¿Hay que ratificar a la plantilla? ¿Pero por qué? Que lo único es que hay que fichar a un defensa. Pero ¿ratificamos a la plantilla y al cuerpo técnico? ¿Ratificamos?", dijo Josep Pedrerol antes de escuchar atentamente lo que pensaba al respecto Jorge D'Alessandro: "A mí me parece que es algo inteligente. El Barcelona salvó el primer año de Flick una crisis, segundo año una crisis de la misma forma y la tercera. Y cuidado. Por favor, la debilidad defensiva me parece una auténtica crisis porque se ha triplicado. En el Barcelona suenan las alarmas".