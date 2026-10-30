El brutal pique entre María Trisac y José Álvarez por la crisis del Barça: "El que parece que vive en Marte eres tú"

Los dos colaboradores se han enganchado discutiendo los motivos por los que el Barça ha hecho ese comunicado. José Álvarez incluso ha llegado a señalar al programa de El Chiringuito como los responsables de avivar un debate inexistente y que el comunicado es una especie de respuesta. Algo que no ha sentado nada bien a María Trisac que no dudó en responder tajantemente a su compañero.

La inesperada victoria del Real Madrid en el Clásico ha dado un giro brutal a la temporada del FC Barcelona. Los de Hansi Flick habían comenzado la temporada en un nivel brutal, pero las dos últimas derrotas consecutivas (contra el PSG en Champions y contra el Real Madrid en LALIGA) han provocado una especie de crisis en el club azulgrana . Tanto es así que incluso el club se ha visto obligado a emitir un comunicado mostrando su apoyo y confianza total en el entrenador, su cuerpo técnico y en los jugadores. Un comunicado que ha provocado un intenso debate en El Chiringuito con María Trisac y José Álvarez como protagonistas .

María Trisac carga contra José Álvarez

“José, me he callado la boca por respeto, pero es que ya no me puedo callar más. Yo al final no sé dónde vives, porque el que parece que vive en Marte eres tú. El que parece que vive en Marte y hablas con E.T. eres tú”, le respondía la periodista a José Álvarez. “Yo no creo que el comunicado del Fútbol Club Barcelona nos conteste a nosotros. Yo creo que contesta a gente como tú, que dice que cuando tu equipo pierde contra el PSG no pasa nada y salís reforzados, y que cuando pierden contra el Madrid, el Real Madrid es un equipo pequeño, porque eso lo dijiste tú la noche que el Fútbol Club Barcelona pierde el clásico. Eres tú el que viene aquí una noche a decir que Gabriel Jesús es mejor que Julián Álvarez y que no pasaba nada por perderlo. Y eres tú el que viene a decir que con Rodri de central os ibais a comer el mundo”, contestaba María Trisac.

“Y ahora tu equipo sale diciendo... de centrocampista, perdón, de mediocentro. Y ahora es tu equipo el que viene aquí, estamos a 30 de octubre y está pidiendo un central, cuando según tú los problemas los tenía el Real Madrid porque había fichado a un entrenador que estaba acabado, porque no tenía centro del campo, porque era un juego obsoleto, porque tenía egos en la plantilla... Y da la casualidad de que el que emite un comunicado teniendo que reforzar a su plantilla y a su staff es tu querido Fútbol Club Barcelona. Entonces, yo creo que todos vivimos en el planeta Tierra menos tú. De verdad, no te escandalices tanto cuando Pedro Bravo cuenta historias, cuando nosotros lo ponemos en duda... De verdad, el que creo que está en otra realidad eres tú. Lo siento por ti”, sentenciaba la colaboradora del El Chiringuito.

La respuesta de José Álvarez

Lejos de terminar ahí el debate, José Álvarez ha querido responder punto por punto a todas las acusaciones de María Trisac. “A mí me gusta que me debatan, por eso no me he metido, porque estaba apuntando las cosas... las mentiras que has dicho, porque has dicho barbaridades. Con todo el cariño del mundo, yo voy a ir punto por punto si me dejas. Gabriel Jesús: nunca he dicho que sea mejor que Julián Álvarez, jamás en mi vida. Que Rodrigo es el mejor centrocampista del mundo lo pienso hoy, lo pensaba ayer y antes de ayer, no porque pierda 1-2 contra el Madrid en el último minuto lo voy a cambiar. Y lo primero: quizás los que hacen el comunicado, a lo mejor hablo yo algo con ellos, ¿eh?”, le respondía José Álvarez. “Tercero: Real Madrid. Yo no te tengo que contestar, te pone la clasificación. Yo entiendo que necesitéis agitar, que necesitéis buscar una crisis, que Flick está mal... El fichaje lo conté yo, pero porque el Barça intentó fichar a un central en la última jornada, el último día de mercado, y no vino. no vino un central y ahora ha habido cuatro lesionados y es verdad que se dan cuenta de que seguramente en enero se necesite un central. Y no han generado ninguna crisis. Yo hablo con ellos y están muy tranquilos con Flick. Yo hablo con la gente en la calle y está muy tranquila con Flick. Yo hablo con los capitanes del vestuario y están muy tranquilos con Flick. Entiendo que necesitéis agitar, ¿pero vais terceros? ¡Terceros, por favor! ¡No busquéis!”.