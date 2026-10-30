Tomás González-Martín: "Vinicius estudia con científicos por qué ya no corre ni regatea como antes"

El periodista explicó que Vinicius no está señalando a sus compañeros ni a la competencia que ha aparecido en la plantilla con jugadores como Yan Diomande o Endrick. Su inquietud, según trasladó González-Martín, está centrada en su propio rendimiento. “El problema soy yo” , habría transmitido el brasileño. “Está muy preocupado en el sentido positivo y dice que algo me pasa, que yo no soy el de antes . “Me falta un poquito, me falta el regate””, habría reconocido el jugador.

Vinicius Junior quiere encontrar respuestas al bajón de rendimiento que atraviesa en el Real Madrid . El brasileño considera que ha perdido parte de la velocidad y de la capacidad para desbordar que le caracterizaban y ha pedido ayuda para averiguar los motivos. Así lo ha desvelado Tomás González-Martín en El Chiringuito , donde ha explicado que el delantero lleva dos semanas y media trabajando con profesionales físicos y científicos para analizar qué ha cambiado en su cuerpo. Una preocupación que parte del propio futbolista y que ha abierto un debate sobre las causas de su situación: desde una cuestión física hasta la pérdida de confianza.

Vinicius Junior pide ayuda para recuperar su velocidad y su regate

Entre octubre de 2022 y octubre de 2024 disputó 92 partidos, marcó 47 goles y repartió 33 asistencias. En los dos años posteriores jugó 107 encuentros, pero sus registros bajaron hasta los 37 tantos y las 29 asistencias. El dato más llamativo aparece en el regate: pasó de intentar alrededor de ocho por partido a quedarse en cuatro, según la Cadena SER.

En El Chiringuito, Marcos Benito ha explicado que el brasileño mantiene una rutina de trabajo exigente fuera de Valdebebas. Según ha destallado, continúa realizando sesiones adicionales con Thiago Lobo, su fisioterapeuta de confianza, al que conoce desde su etapa en Brasil. A ese trabajo personal se sumaría ahora el análisis con profesionales vinculados al ámbito científico y físico.

Alfredo Duro añadió otro elemento al debate. El periodista aseguró que en el Real Madrid no gustó la condición física con la que Vinicius se presentó al inicio de la temporada. Según su versión, los primeros controles de peso y porcentaje de grasa no ofrecieron los valores habituales del delantero y el club le trasladó su preocupación

La cuestión mental también entra en el debate del rendimiento de Vinicius Junior

Juanfe Sanz defendió que la confianza puede tener un peso importante en el rendimiento de Vinicius, especialmente por los silbidos que ha recibido en el Santiago Bernabéu y la presión que acompaña a sus actuaciones. El periodista planteó que una pérdida de seguridad puede afectar a la manera de jugar de un futbolista que necesita atrevimiento para encarar y asumir riesgos.

Matías Palacios también puso sobre la mesa que es una cuestión difícil de separar: qué apareció primero, el problema físico o el mental. Una pérdida de velocidad puede influir en la confianza de un extremo, pero la falta de seguridad también puede hacer que un jugador deje de intentar acciones que antes buscaba de manera natural.

Marcos Benito apuntó, por su parte, a un posible cambio en el metabolismo y en las necesidades físicas del brasileño con el paso de los años. Consideró que el futbolista ya no puede afrontar la preparación de la misma manera que cuando tenía 18 o 20 años y deslizó que el periodo de vacaciones pudo dificultar su regreso al nivel competitivo.

Vinicius, por tanto, ha decidido buscar respuestas. El Real Madrid necesita recuperar la versión de un jugador que ha sido determinante en muchas grandes noches europeas y el propio futbolista parece ser el primero en reconocer que algo ha cambiado.