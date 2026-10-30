José Álvarez desvela todos los nombres de los centrales que sigue el Barça para traer en enero

El FC Barcelona tiene un problema en defensa que empieza a convertirse en una de las grandes preocupaciones de la planificación deportiva de Hansi Flick. Las dificultades para encontrar regularidad en el eje de la zaga, las necesidades de la plantilla y la exigencia de competir por todos los títulos obligan a la dirección deportiva a mirar al mercado de fichajes. Con enero cada vez más cerca , el club azulgrana ya trabaja con diferentes alternativas para reforzar una posición que necesita soluciones. Sobre este asunto ha informado José Álvarez en El Chiringuito , donde ha desvelado varios de los nombres que maneja el Barça, con perfiles y posibilidades muy diferentes .

Uno de los futbolistas que aparece en esa lista es Joško Gvardiol. El central del Manchester City es una opción especialmente atractiva por su polivalencia, ya que puede desenvolverse tanto en el centro de la defensa como en el lateral izquierdo. Sin embargo, su incorporación parece mucho más complicada de cara al mercado invernal. De hecho, en el programa se ha apuntado que sería una operación más pensada para el verano, salvo que pudiera producirse una cesión anticipada. Su situación contractual tampoco facilita las cosas: renovó recientemente hasta 2031 y su valoración ronda los 80 millones de euros. «Ha renovado este verano hasta 2031. Son 80 millones», se ha recordado durante el debate, poniendo de manifiesto las dificultades de una posible operación.

De Gvardiol a Lisandro Martínez o Natan

Otra alternativa que sigue el Barça es Lisandro Martínez. El futbolista del Manchester United atraviesa una situación complicada en su club y representa un perfil diferente al que tiene actualmente la plantilla azulgrana. Su experiencia y veteranía son dos de los aspectos que pueden resultar interesantes para la dirección deportiva, que busca algo más que un central con proyección. En este caso, el argentino podría aportar un tipo de experiencia competitiva que permita complementar las características de los defensores que ya están a las órdenes de Hansi Flick.

La lista también incluye a Natan, central del Real Betis que ya estuvo relacionado con el interés azulgrana durante el pasado verano. Marco Benito había aportado información sobre el brasileño en aquel mercado y su nombre vuelve a aparecer entre las posibilidades que contempla el Barça. Se trata de un futbolista del agrado del club, que podría encajar en los planes para reforzar la defensa. Junto a él aparece una apuesta de futuro: Ruud Nijstad. El joven central, que juega actualmente en Países Bajos, ya fue una opción que el Barça intentó abordar en el último mercado. Su perfil recuerda al de Pau Cubarsí, aunque cuenta con una característica diferencial: es zurdo. «Es un jugador joven, de ese estilo Cubarsí, pero zurdo. A mí me encanta», se comentó en el programa.

Varios nombres, por tanto, para una defensa que necesita refuerzos y una planificación que no se limita a buscar una solución inmediata. Gvardiol aparece como una operación de enorme dificultad económica y más orientada al verano; Lisandro Martínez ofrece experiencia; Natan es un futbolista que lleva tiempo gustando en los despachos azulgranas y Nijstad representa una apuesta de futuro. El Barça tendrá que decidir qué perfil necesita y, sobre todo, hasta dónde está dispuesto a llegar para solucionar uno de los asuntos pendientes de su plantilla.