El creador del meme del dictador que ha causado toda la polémica: "He pedido perdón a Mbappé"

La polémica entre Kylian Mbappé , su meme y China ha llegado hasta el hombre que lo ideó todo. Younes Khelifi, un francés de 28 años, creó en 2023 el montaje del delantero del Real Madrid caracterizado como Mao Zedong para hacer reír a sus amigos. Tres años después, aquella broma ha provocado una crisis comercial para el futbolista , la retirada de sus productos en el mercado chino y la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en la televisión estatal del país . En El Chiringuito , Marcos de Vicente ha entrevistado al autor del meme, que ha explicado cómo nació la imagen y cuál ha sido su reacción al conocer el alcance de la controversia.

Un meme creado en cuatro segundos que ha terminado provocando una crisis internacional

Younes Khelifi no esperaba que una creación hecha en su habitación acabara teniendo una repercusión internacional. El joven francés explicó que publicó el montaje en 2023 con una intención muy distinta a la que ha terminado adquiriendo: simplemente quería hacer reír a sus amigos. “Hice este meme en 2023 simplemente para hacer reír a mis amigos. Nunca pensé que se haría tan viral”, reconoció durante la entrevista.

La idea surgió de la imagen de poder que, a su juicio, había adquirido Mbappé durante su etapa en el Paris Saint-Germain. Khelifi relacionó la influencia del delantero en las decisiones del club y su relación con Nasser Al-Khelaifi con la figura de un dirigente autoritario. “Cuando Mbappé ganó poder en el PSG, pensé que tenía mucha autoridad sobre la directiva y Nasser Al-Khelaifi. En mi mente, esto conecta con Mbappé siendo un líder y Mao Zedong en el vídeo”, explicó. El creador insistió en que tardó apenas cuatro segundos en hacerlo y que nunca imaginó que terminaría provocando un conflicto de estas dimensiones.

El problema ha llegado después de que Mbappé mencionara ese montaje en una entrevista con el programa francés The Bridge. El delantero reconoció que le hacía gracia uno en el que aparecía caracterizado como un dictador chino. Aunque no mencionó directamente a Mao, la imagen que circulaba en redes mostraba al futbolista con el rostro del antiguo dirigente.

Las consecuencias han sido tremendas para la imagen comercial del jugador. Varias empresas chinas, entre ellas Mengniu, Dongpeng y Shanghai Milkground, han roto sus acuerdos con el francés. También se retiraron anuncios y contenidos promocionales vinculados a su figura, mientras que algunas plataformas digitales chinas limitaron la actividad de sus cuentas.

El creador pide perdón a Mbappé y descarta que el enfado vaya contra él

Khelifi reconoció que está sorprendido por todo lo ocurrido. También explicó que ha recibido mensajes de usuarios chinos, aunque aseguró que, por ahora, no ha percibido que la indignación esté dirigida contra él. “No están enfadados conmigo de momento, el enfado es con él, no conmigo”, contó.

El francés quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y dejó claro que no tenía ninguna intención de ofender a la población china. De hecho, aseguró que tenía previsto viajar próximamente al país asiático. “Les diría que me gusta la gente china. De hecho, estaba planeando un viaje a China próximamente. No soy hostil con ellos y espero que ellos tampoco”, explicó.

Khelifi aseguró que le había enviado un mensaje privado de “perdón” a través de Instagram a Mbappé para disculparse por la situación. “Siento mucho que se esté hablando tanto”, añadió cuando le preguntaron qué le diría si tuviera al futbolista delante. El creador aseguró, además, que nadie le ha solicitado que elimine el montaje. Su intención, según explicó, sigue siendo la misma que cuando lo publicó: hacer humor.

En El Chiringuito, Marcos Benito y Álex Silverstre han apuntado que el partido del Real Madrid de este fin de semana no se emitiría en China, mientras que la situación de los demás encuentros todavía estaba pendiente de confirmación.