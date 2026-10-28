Cambio de planes en el Barça: José Álvarez desvela los fichajes para reforzar la defensa en el mercado de invierno

El Real Madrid ha dado un giro radical a los planes del FC Barcelona después de ganar a los culés en el Clásico por 1-2 el pasado domingo en el Camp Nou. Un partido que cambia por completo la temporada a estas alturas y que aprieta muchísimo la clasificación en LALIGA EA Sports. De irse a nueve puntos con una derrota contra el eterno rival, el Madrid ha recortado a tres puntos la diferencia y vuelve a meterse en la pelea por el campeonato dejando, de paso, al Barça muy tocado. Por eso, tal y como desvelaron Jota Jordi y José Álvarez en El Chiringuito , desde el club preparan cambios importantes . Entre ellos, dos fichajes en el mercado de invierno y una salida inminente .

Los planes del Barça para el mercado de invierno

José Álvarez fue el primero en desvelar la reunión que hubo con Hansi Flick tras la dura derrota en el Clásico. “La hubo la mañana siguiente, antes de viajar al Balón de Oro. Hubo una conversación entre Deco y Flick como principales interlocutores. También había personas de peso que deciden en el Fútbol Club Barcelona para analizar esos errores del Barça o qué le pasó al Barça ante el Madrid, y ver también lo que se tiene que hacer de cara al futuro. El Barça está claro que tiene un problema en defensa. Es verdad que ha habido muchos lesionados, que hay jugadores con los que Flick prácticamente no cuenta, como Alejandro Balde, y que hay situaciones como las del Clásico en las cuales se puede evidenciar esa falta de efectivos en defensa. Por lo tanto, uno de los temas, Josep, que se planteó fue esa posibilidad de reforzar la defensa en enero, que es algo que se tiene sobre la mesa. Sí, para aspirar a ganar la Champions y LaLiga, es algo muy importante”, desvelaba el colaborador de El Chiringuito.

“Hay un defensa holandés muy joven, Nijstad, que puede estar en torno a los 20 millones de euros...”, prosigue informando José Álvarez sobre este cambio de planes del Barça. “Hay varias opciones, Josep, que se están barajando, pero es algo que viene de verano, ¿eh? En verano es verdad que al final no se pudo hacer al central y ahora justo se han lesionado cuatro defensas y dices: si quieres aspirar a la Champions...”.

También habló de un jugador que ahora mismo no cuenta para Hansi Flick y que salió retratado en el Clásico. “Alejandro Balde es un jugador, por ejemplo, que no había contado para Flick y el otro día tiene que jugar prácticamente todo el partido. Pues si llega una oferta... La realidad es que para Flick no cuenta, Josep. No cuenta y si llega una oferta en enero, el Barça yo creo que estaría abierto a que saliera”, ampliaba el tertuliano.

Jota Jordi niega una crisis culé

A pesar de este cambio de planes y de las dos duras derrotas del Barça en una semana (contra PSG y Real Madrid), Jota Jordi se niega a hablar de crisis y trató de justificar este cambio de planes con los fichajes en el Barça. “Es que el Barça quiere fichar a un central izquierdo y quiere reforzarse con el lateral desde verano. No lo hicieron, entre otras cosas, porque tanto Alejandro Balde como Jules Koundé no quisieron salir cuando tenían ofertas. Pues el Barça dijo: "Bueno, vamos a pararlo y en enero, pase lo que pase —no si nos gana el Madrid 1-2 en el último minuto—, pase lo que pase, vamos a intentar fichar a un central y a un lateral. Lo hemos dicho siempre. Un central que pueda actuar de lateral. Pero lo hemos dicho siempre, no porque sea una crisis, pero justo en estos partidos se ha acentuado porque te faltaban cuatro defensas y son circunstancias que se te pueden dar en la temporada”, sentenciaba el periodista en El Chiringuito.