EL CHIRINGUITO 28 octubre 2026

El Chiringuito captó todo lo que pasó en un día muy triste para el Espanyol: la eliminación copera propició el despido de su entrenador, que vivió varios momentos de tensión con Monchi, el director general deportivo

Terrible momento por el que pasa el RCD Espanyol. En LALIGA EA SPORTS no le van las cosas muy bien, pero es que ahora se ha sumado que un rival de categoría muy inferior, como es el Sestao River, lo eliminó este martes por la noche de la Copa del Rey. Un hecho que propició el despido de Manolo González casi de forma inmediata. Mientras el todavía entrenador perico atendía a los medios de comunicación para intentar dar explicaciones de una derrota que pocos entienden, Monchi, desde la misma grada de Las Llanas, tomó la decisión de que el técnico no continuara más tiempo en el cargo y todo se pudo ver en el último programa de El Chiringuito.

Desde el plató fue todo analizado al detalle, aunque lo que más llamó la atención, como se ha podido ver en el vídeo, fueron todas las caras y gestos que hizo Monchi mientras veía como el equipo no era capaz de imponerse al Sestao River. Las cámaras del programa que presenta Josep Pedrerol lo captaron todo y le hicieron un seguimiento durante y después del partido que consumó la eliminación del conjunto perico del torneo del KO a las primeras de cambio. Las caras del director general deportivo del Espanyol con cada uno de los goles reflejaban perfectamente la tensión y el sufrimiento de un encuentro en el que las cosas no le fueron bien en ningún momento, aunque siempre intentó guardar la compostura y las formas. Del mismo modo, también captaron a Monchi tras el choque sentado en solitario en el banquillo visitante mientras que Manolo González comparecía en sala de prensa y manifestaba que "me siento fatal. Es de los peores días de mi vida".