Multan al Barça con 602 euros por el Caso Julián Álvarez: "La van a recurrir porque es injusta"

José Álvarez, antes de entrar en detalles, se mostraba algo ofuscado: "La verdad es que este programa es para que me multen a mí, porque es todo palos. Hay un momento en que yo ya no puedo más. No puedo más, todo está mal, todo está mal", decía José, cansado de las críticas al club azulgrana.

La multa ha provocado unas pequeñas risas en el programa por la cuantía: "Cuidado con los fichajes de enero y el límite salarial", decía Petón en tono irónico.

"Sí, efectivamente, ha habido una multa de 602 euros al FC Barcelona. Creo que es el máximo de este apartado . Lo puede confirmar José Álvarez: el Barça ha recibido ya la notificación de la multa", ha contado Iñaki Villalón durante el programa.

Multa al FC Barcelona por el 'caso Julián Álvarez '. José Álvarez ha desvelado este martes por la noche en El Chiringuito los detalles de la irrisoria sanción que le ha impuesto la RFEF al club azulgrana por tocar a un jugador con contrato durante el pasado verano, lo que provocó la denuncia de un Atlético de Madrid que acabó muy enfadado con la situación.

"Se va a recurrir la multa. Sí, se va a recurrir la multa. Van a ser 300 euros. Porque es injusta, no por el dinero. No es porque el Barça no tenga 600 euros. Es porque se considera injusta, porque el propio jugador dijo que se quería ir. No es porque hagáis la gracia de que no tiene 600 euros, no", agregó José Álvarez, desvelando que la multa se podría quedar en la mitad.

Tras un pequeño debate sobre la irrisoria cantidad de la multa, Villalón volvía a dar más detalles: "Es el artículo 133 del reglamento de la Federación relativo a incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos o obligaciones reglamentarias que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves. En este caso hay o multa económica o clausura".

Evidentemente, no habrá clausula, sino sólo multa económica. "Es leve. La resolución en las últimas horas impone a Barcelona una multa económica. Es la multa económica máxima" dentro de lo que podían establecer según los propios artículos reguladores de la RFEF.

Eso sí, Iñaki Villalón admite que la multa "es ridícula". "Puede llevar suspensiones o inhabilitaciones, pero en este caso no la va a llevar", agregó, mientras Josep Pedrerol y otros tertulianos bromeaban con la posibilidad de que Joan Laporta fuese inhabilitado después de esta pequeña sanción, algo que en ningún momento va a suceder.

Finalmente, Pipi Estrada acabó enfadado por todo lo que sucedió en verano con Julián: "Para mí es mucho más grave, más allá de la anécdota y de que nos riamos de los 600 euros, es que aquí se acusó a Miguel Ángel Gil Marín de ser el inductor de las palabras de Julián Álvarez cuando estaba con la selección argentina y salió a decir lo que dijo. Y aquí le acusaron a Miguel Ángel de ser el inductor. Ahora queda reflejado y queda claro que la RFEF castiga al Barcelona. Ahora habrá un recurso, sí, pero está claro que la Federación castiga al Barcelona. Incluso con los 600 euros, pero Miguel Ángel Gil fue acusado de ser el inductor de esas palabras. Para que quede bien claro", insistió.