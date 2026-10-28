El Chiringuito desvela los votos de cada periodista en el Balón de Oro 2026

EL CHIRINGUITO 28 octubre 2026

Un día después de conocer el ganador del Balón de Oro 2026 ya han comenzado a filtrarse votos de los periodistas de algunos países y en El Chiringuito han sido los primeros en desvelarlos

Después de que Harry Kane ganase el Balón de Oro 2026, no han tardado en desvelarse las primeras votaciones de los periodistas que han participado en el galardón. Después de tantas campañas y toda la incertidumbre en torno al ganador, en El Chiringuito fueron los primeros en dar a conocer el orden de las votaciones de países como Colombia, Montenegro, Suiza, Uruguay, Australia o Albania entre otros. Nico Rodríguez fue el encargado de informar a Josep Pedrerol y al resto de tertulianos del programa sobre el top-3 de cada periodista. Desveladas las primeras votaciones al Balón de Oro 2026 “Tenemos más del 10% de muestra. Si quieres vamos país por país... Empezamos por Colombia, con el gran Paché Andrade, que es un viejo conocido de este programa. Paché Andrade por Colombia votó con 15 puntos a Harry Kane, segundo puesto para Rodri y tercer puesto para Kylian Mbappé”, comenzaba a desvelar el colaborador de El Chiringuito. “Nos vamos hasta Suiza. El compañero Daniel Visentini, de la Tribune de Genève, que votó con 15 puntos a Lamine Yamal, segundo puesto para Harry Kane y tercero para Pau Cubarsí”.

Nico Rodríguez continúo detallando las votaciones del resto de países. “Uruguay. El país de Fede Valverde. Álvaro González, de la frecuencia modulada de Del Sol, la radio, votó a Harry Kane en primera posición, segunda posición para Lamine Yamal y tercera para Kylian Mbappé. Nos vamos bien lejos ahora, Josep. Nos vamos hasta Australia, porque Daniel Garb votó primero a Harry Kane, segundo a Kylian Mbappé y tercero a Leo Messi. Vamos a ver Albania. Besnik Dizdari, que votó en primer lugar a Lamine Yamal, en segundo lugar a Rodri y en tercer lugar a Ousmane Dembélé. Ahora vamos hasta Arabia Saudí, porque Khaled Alarafah, compañero de la SSC, votó en primer lugar a Harry Kane, segundo Kylian Mbappé y tercero a Lamine Yamal. Venezuela, país hermano, porque Francisco Blavia, el jurado venezolano, votó primero a Harry Kane, segundo Lamine Yamal y tercero Kylian Mbappé. Toca irse hasta Kosovo ahora, porque Bajram Shala, jurado de Kosovo: Harry Kane primero, segundo Kylian Mbappé, tercero Khvicha Kvaratskhelia. Ecuador. Patricio Cornejo: primera posición para Kylian Mbappé, segundo Harry Kane y tercero Michael Olise. Italia. Paolo Condò, del Corriere della Sera: primer lugar para Kylian Mbappé, segundo Rodri y tercero Kvaratskhelia de nuevo. Y la que nos acaba de llegar, Josep, sobre la bocina: Montenegro. Danilo Mitrović: Harry Kane primero, segundo Kvaratskhelia y tercero Messi”, terminaba de contar el periodista del Chiringuito. El reparto de votos a españoles penaliza a Lamine Yamal Unas votaciones de las que se puede sacar algo en claro: el reparto de puntos entre internacionales españoles le ha quitado el Balón de Oro a Lamine Yamal. Algo que incluso ha llegado a confirmar el redactor jefe de France Football, Vincent Garcia. “Efectivamente, en la selección española campeona del mundo ha habido un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal en esta votación”.

La decepción en la familia de la estrella del Barça tras la victoria de Harry Kane