El FC Barcelona sufrió para vencer al Villarreal CF en la pasada jornada. Un encuentro en el que el conjunto que dirige Hansi Flick se puso perdiendo por 0-2 muy pronto. Razón por la cual el técnico alemán se enfadó mucho con sus jugadores y les echó una bronca tremenda en vestuarios durante el descanso del encuentro. Así lo revela José Álvarez en El Chiringuito .

"El Barça llega 0-2 en el descanso. La realidad es que llegaron los jugadores, llegó Hansi Flick y lo que me cuentan a mí es que sorprendió un poco el cabreo que llevaba Flick. Es verdad que venía también muy caliente con el tema arbitral. Había sido la expulsión con la mano de Le Normand no señalada, el penalti que no había pitado en principio a Lamine… Venía ya muy caliente, pero, aparte, a los jugadores les echó una reprimenda importante, sobre todo respecto al inicio del partido. Les acusó de falta de intensidad, de que habían salido pensando en otra cosa. Les dijo que no se les puede meter dos goles por despistes de intensidad y no por errores técnicos o tácticos en los primeros diez minutos, y que obviamente había que darle la vuelta, porque la Liga está en estos partidos también", explica José Álvarez.

El periodista añade que, en este sentido, Hansi Flick se negó a hacer cambios, responsabilizando de la reacción a los jugadores que había sobre el césped: "Hubo bronca y cabreo por parte de Hansi Flick. Una medida que no tomó, por ponerte un ejemplo, fue la que adoptó contra el Atlético de Madrid. Es verdad que el Barça tampoco sale bien al partido, pero luego, en el descanso, realiza un cambio táctico y mete a De Jong. Corrige algo que cree que no estaba funcionando en el campo. Esta vez les dijo que nada, que siguieran, que no iba a hacer cambios y que esto había que levantarlo con los mismos que habían empezado el partido. Y, efectivamente, el primer cambio de Hansi Flick llega en el minuto 70. Los mismos jugadores", relata. "Lo que me dicen exactamente es que lo normal cuando ocurren estos dos errores es que Flick cambie en el descanso o haga algo, que quite a dos o tres jugadores. Sin embargo, el mensaje, tal y como se lo transmite, es: 'Habéis salido así, ahora hay que salir a arreglarlo'. Es decir, ahora los mismos salís en la segunda parte a remontar esto", insiste José Álvarez.

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