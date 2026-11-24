Pocos tertulianos -tertuliana en este caso- hablan tan claro como María Trisac. La periodista y aficionada del Real Madrid ha vuelto a sacar la cara por José Mourinho con un argumento que poco o nada ha gustado a su compañero en Barcelona, José Álvarez. El cara a cara ha ido a más y Josep Pedrerol se ha visto obligado a intervenir. Así ha sido uno de los momentos más tensos del programa de este lunes en El Chiringuito.
"José Mourinho me encanta, es la persona que necesitábamos en todos los aspectos. Le veo hasta más guapo que nunca cuando le escuchaba esta mañana", arrancaba su argumento María Trisac. "Ese es el nivel", se le oía por lo bajini a José Álvarez. "Ese es el nivel, sí ¿Tienes algún problema? ¿No puedo dar mi opinión? ¿Qué te ofende, José? Que ha salido mi entrenador a decir la verdad, que tu club pagó y el mío no. Santi Comesaña se equivoca cuando dice eso porque mete al Real Madrid para excusarse. Parece que un jugador cuando se va a quejar del FC Barcelona tiene miedo y tiene que meter también al Real Madrid. Aquí hay uno que pagó por neutralidad y fue el FC Barcelona a Negreira y eso es una realidad. Por eso no es equiparable, por eso Comseña se equivoca. Te puedes quejar de lo que quieran pero no puedes meter a los dos porque las circunstancias son muy diferentes. Y sí, me encanta mi entrenador en todos los aspectos y creo que hoy ha estado muy acertado, porque es la voz de muchos madridistas. Está ganando, eso es lo que te está poniendo nervioso. Ganó por cierto a tu equipo, no sé si lo recuerdas", le espetó la periodista.
José Álvarez siguió con la discusión y recordó uno de los momentos más polémicos de José Mourinho justo antes de fichar por el Real Madrid, cuando, en el partido ante el Benfica en Champions, sacó una lista de futbolistas del Real Madrid que según él no podían ver una tarjeta amarilla, dejando entrever ayudas arbitrales al que meses más tarde sería su propio equipo: "Depende dónde esté, dice lo que le digan desde arriba. Que gane partidos, que gane títulos y cuando los gane que se queje. Lleva 15 años sin ganar un título. Lleváis tres años sin oler LALIGA. Asume la realidad, para vosotros es un título ganar al Barça. Que gane títulos que es lo que necesitáis, el Barça va primero en la clasificación". José Álvarez dejó caer que todos los madridistas tendrán que pedir perdón el día que un juez dé a la razón al Barça con que los pagos a Enríquez Negrerira no fueron para obtener beneficios arbitrales en el terreno de juego: "Ya hablaremos, esto va a llegar a su fin pronto. Vamos a mantenerlos al margen". "Los pagos son una realidad", sentenció María Trisac en pleno debate sobre el 'Caso Negreira'.