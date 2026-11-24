EL CHIRINGUITO 24 noviembre 2026

María Trisac y José Álvarez han tenido un tenso cara a cara con José Mourinho como protagonista. La conversación ha ido a más, hasta el punto que Josep Pedrerol ha tenido que intervenir.

Pocos tertulianos -tertuliana en este caso- hablan tan claro como María Trisac. La periodista y aficionada del Real Madrid ha vuelto a sacar la cara por José Mourinho con un argumento que poco o nada ha gustado a su compañero en Barcelona, José Álvarez. El cara a cara ha ido a más y Josep Pedrerol se ha visto obligado a intervenir. Así ha sido uno de los momentos más tensos del programa de este lunes en El Chiringuito.

Cara a cara entre María Trisac y José Álvarez por José Mourinho "José Mourinho me encanta, es la persona que necesitábamos en todos los aspectos. Le veo hasta más guapo que nunca cuando le escuchaba esta mañana", arrancaba su argumento María Trisac. "Ese es el nivel", se le oía por lo bajini a José Álvarez. "Ese es el nivel, sí ¿Tienes algún problema? ¿No puedo dar mi opinión? ¿Qué te ofende, José? Que ha salido mi entrenador a decir la verdad, que tu club pagó y el mío no. Santi Comesaña se equivoca cuando dice eso porque mete al Real Madrid para excusarse. Parece que un jugador cuando se va a quejar del FC Barcelona tiene miedo y tiene que meter también al Real Madrid. Aquí hay uno que pagó por neutralidad y fue el FC Barcelona a Negreira y eso es una realidad. Por eso no es equiparable, por eso Comseña se equivoca. Te puedes quejar de lo que quieran pero no puedes meter a los dos porque las circunstancias son muy diferentes. Y sí, me encanta mi entrenador en todos los aspectos y creo que hoy ha estado muy acertado, porque es la voz de muchos madridistas. Está ganando, eso es lo que te está poniendo nervioso. Ganó por cierto a tu equipo, no sé si lo recuerdas", le espetó la periodista.

Cara a cara entre María Trisac y José Álvarez por José Mourinho